Menstruación: tabú, lucha y dignidad

Para Pilar Bonillo, uno de los principales objetivos del activismo que realiza Period Guatemala es erradicar la pobreza menstrual, informando acerca de la menstruación a toda la población y brindando productos menstruales para que más mujeres tengan acceso a ellos.

“Dentro de los proyectos de Educación Sexual Integral el tema de la menstruación no es abordado de una manera correcta… no es crítica en contra de los anticonceptivos, pero si un anticonceptivo es gratis, ¿por qué no lo puede ser un producto de gestión menstrual?”, detalla Reyes López.