Un efecto secundario de comer huevos que debes conocer

Todos sabemos que los huevos son una gran fuente de nutrientes. Son muy beneficiosos para la salud, y es que son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes. Pero, ¿influyen en nuestros niveles de colesterol?

Si bien un estudio publicado en 2019 en Journal of the American Medical Association demostró que consumir aunque solo sea tres o cuatro huevos por semana puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, la Escuela de Salud Pública de Harvard desmintió los resultados de varios estudios anteriores al demostrar que, en realidad, los huevos no son tan perjudiciales para nuestra salud cardiovascular.

El hecho es que existen dos tipos de colesterol: las denominadas lipoproteínas de alta densidad —HDL, por sus siglas en inglés— y las de baja densidad (LDL). Mientras que el primer tipo de colesterol no representa ningún peligro para la salud, las LDL son capaces de bloquear nuestras arterias con placas de grasa. Paradójicamente, las partículas de LDL más pequeñas son más peligrosas, mientras que los huevos son capaces de aumentar el tamaño de las LDL y, por consecuencia, disminuir el riesgo de padecer problemas cardiovasculares.

Asimismo, el colesterol LDL es más perjudicial para nuestro organismo cuando está oxidado. Un estudio de 2011, publicado en la revista especializada Journal of Agricultural and Food Chemistry, demostró que las gallinas que siguen una dieta baja en ácidos grasos omega-6 —en otras palabras, consumen menos soja, maíz, girasol y cártamo y más trigo y cebada— ponen huevos que producen una menor oxidación del colesterol. Y en 2008, otro estudio reveló que los huevos ricos en ácidos grasos omega-3 causaron una oxidación de colesterol un 30 por ciento más baja que los ricos en omega-6.

Sí, es así de simple: si llevas un estilo de vida saludable, simplemente tienes que optar por los huevos ricos en omega-3. Al mismo tiempo, si nunca has tenido un ataque cardíaco y sabes que tu corazón funciona como un reloj, puedes disfrutar de los huevos siempre que quieras. La mayoría de las personas puede consumir hasta siete huevos a la semana sin correr el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, si estás preocupado por los niveles del colesterol en sangre, puedes quitar las yemas, pues las claras de huevo también son saludables y nutritivas.