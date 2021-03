Glaucoma: relacionado con el deterioro cognitivo

Un tipo de glaucoma llamado glaucoma de tensión normal se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y posiblemente demencia, según una investigación publicada en línea en el ‘British Journal of Ophthalmology’.

El glaucoma es una afección en la que el nervio óptico se daña y esto eventualmente puede conducir a la ceguera. En la mayoría de los tipos de glaucoma, el daño es causado por una acumulación de presión en el ojo, pero este no es el caso del glaucoma de tensión normal.

La vía de la enfermedad para el glaucoma de tensión normal, un subtipo de glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA), no se comprende completamente, pero los autores dicen que sus hallazgos sugieren que puede compartir vías neurodegenerativas similares con la demencia.

El glaucoma primario de ángulo abierto y la demencia se han relacionado en algunos estudios anteriores, pero no todos los estudios han encontrado esta asociación. Estetipo de glaucoma abarca no solo el glaucoma de baja tensión o el glaucoma de tensión normal (NTG), donde la presión en el ojo no se eleva por encima de los niveles normales, sino también el glaucoma de alta tensión (HTG), donde la presión en el ojo es alta. El glaucoma de tensión normal es más común en Asia, mientras que el glaucoma de alta tensión es más común en Europa.

Dos de los estudios que mostraron un vínculo entre el glaucoma primario de ángulo abierto y la demencia incluyeron a muchas personas de origen asiático. Esto llevó a los autores a preguntarse si podría ser específicamente el glaucoma de tensión normal el que esté relacionado con el deterioro cognitivo y la demencia.

Para investigar, utilizaron el Registro de Glaucoma Avanzado de Australia y Nueva Zelanda para seleccionar al azar a 248 pacientes de al menos 65 años que tenían glaucoma de tensión normal, y estos fueron emparejados por edad y sexo con 349 pacientes con glaucoma de alta tensión.

Todos los pacientes fueron invitados a participar en un cuestionario de salud y evaluación cognitiva por teléfono. Un total de 290 pacientes, 144 con glaucoma de tensión normal y 146 con glaucoma de alta tensión, se sometieron a la evaluación cognitiva. No hubo diferencia entre los dos grupos en los parámetros demográficos y oculares al inicio del estudio.

Se encontró que el deterioro cognitivo era más del doble de prevalente en pacientes con glaucoma de tensión normal que en aquellos con glaucoma de tensión alta.

Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa, y los autores no pueden descartar la posibilidad de que los resultados se vean afectados por diferencias no observadas en las características clínicas o la cognición de los pacientes que no pudieron ser contactados o que no participaron.

Y aunque en el análisis se tuvieron en cuenta los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares fuertemente asociados con la demencia, como el accidente cerebrovascular, el tabaquismo, la hipertensión arterial y la diabetes, otros factores potencialmente influyentes, como el nivel socioeconómico, no lo fueron.

Sin embargo, los autores concluyen: “Nuestro hallazgo de una asociación entre el glaucoma de tensión normal y el deterioro cognitivo respalda un creciente cuerpo de evidencia que sugiere una asociación entre el glaucoma de tensión normal y la demencia”.