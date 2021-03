“COVID Diaries”: cómo se vive la pandemia en Nueva York

Nueva York, conocida como La Gran Manzana o La ciudad que nunca duerme, fue una de las ciudades de Estados Unidos más afectadas por la pandemia de COVID-19. Esto según el sitio de estadísticas Worldometers. A la fecha, cerca de 1.7 millones de personas se han contagiado y más de 49 mil fallecieron a causa del nuevo coronavirus.

El ruido y el caos vehicular de la gran ciudad se detuvo hace un año cuando las autoridades decretaron un toque de queda para mitigar los contagios de la enfermedad. Muchas personas comenzaron a trabajar desde casa y otros perdieron sus empleos. Desde entonces las calles de Nueva York no han sido las mismas.

Esto lo retrata HBO en un nuevo documental que llega a la plataforma y el canal de televisión: COVID Diaries NYC, el cual cuenta con los testimonios de jóvenes cineastas que relatan cómo se vivió la primera ola de la pandemia de COVID-19 en Nueva York.

La cinta es dirigida por Marcial Pilataxi, Aracelie Colón, Camille Dianand, Shane Fleming, Arlet Guallpa y Rosemary Colón-Martínez. En ella presentan la historia de cinco jóvenes, entre los 17 y 21 años de edad, mostrando cómo se enfrentaron junto con sus familias a las diferentes adversidades que se han presentado por la pandemia en cada uno de sus contextos.

El documental ambientado en La Gran Manzana utiliza grabaciones en primera persona de cinco de sus directores: Marcial Pilataxi, Aracelie Colón, Camille Dianand, Shane Fleming y Arlet Guallpa.

En COVID Diaries NYC, los cineastas hablan sobre los procesos de adaptación en medio de la pandemia, resolución de conflictos emocionales y económicos. Además, detalla momentos cruciales y emotivos donde una generación y ve los percances de diversos desequilibrios y conflictos sociales.

Según la revista TIME, el programa de 40 minutos recopila cinco documentales cortos: My COVID Breakdown, de Aracelie Colón; When My Father Got COVID, de Camille Dianand; La única manera de vivir en Manhattan, de Marcial Pilataxi; No Escape From New York, de Shane Fleming; y Frontline Family, de Arlet Guallpa.

“Los participantes no son todos estilistas consumados (pocos cineastas tienen su edad), pero son narradores eficaces y observadores. Hay momentos imborrables en estas películas”, detalla TIME.

El documental cuenta con la producción de Jon Alpert, Jesse Perez Antigua, Sade Falebita, Naomi Mizoguchi y Johnny Ramos y la producción ejecutiva de Carrie Penner, Perri Peltz y Matthew O’Neill.