Mascarillas, tan o más importantes que hace un año

La pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, que llegó a Guatemala en marzo pasado, y que cumplirá un año el próximo 13 de marzo, desde que el Gobierno dio aviso del primer caso registrado en Guatemala, tiene como una de las medidas principales para evitar la propagación el uso de las mascarillas, tan importantes ahora como hace 11 meses, entre otros elementos de prevención.

La pandemia ha puesto de relieve también, la importancia de seguir unas estrictas medidas de higiene, para garantizar la integridad física de las personas y evitar contagios, así como evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, el distanciamiento físico y social, el lavado constante de manos, la desinfección de espacios y superficies, así como la ventilación de espacios, éste último es uno de los recientes aportes de la comunidad científica, todas medidas universales de las que disponemos para hacerle frente a la enfermedad.

Aunque a muchas personas les genera dudas el uso de la mascarilla y muchos se rehúsan a usarlas, deben saber que son un elemento de protección, en unos casos para quien las lleva y en otros para las personas con las que interactúan, ya que limitan la emisión y entrada de gotas respiratorias que podrían estar contaminadas, explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos.

Razón para usarlas

Hay quienes se preguntan ¿Por qué debo utilizarla sino estoy enfermo? Los CDC recomiendan que las mascarillas se deberían usar incluso sino nos sentimos enfermos, ya que las personas con Covid-19 que nunca presentan síntomas (asintomáticas) y aquellas que aún no presentan síntomas (presintomáticas) también pueden propagar el virus a otros. El uso de la misma ayuda a proteger a quienes lo rodean en caso de que usted esté infectado pero no presente síntomas, lo cual es especialmente importante cuando se encuentra en espacios cerrados con personas con las que no conviven y cuando no es posible mantener al menos un metro de distancia, lo ideal son dos metros.

Muchas personas no usan las mascarillas porque tienen temor de que se agraven o produzcan enfermedades, hasta el momento no hay evidencia de que las mascarillas agraven o produzcan enfermedades al usarlas durante mucho tiempo. Sin embargo, la evidencia científica arroja que no ocasionan reducción del flujo de aire o hipoxia.

Protege a los demás

La mascarilla para que surta efecto debe estar bien colocada. Debe cubrir completamente desde el puente de la nariz hasta la barbilla incluyendo la nariz y la boca, de no ser así es inútil su uso, y menos va a funcionar si la usamos en el cuello, el codo, la coronilla de la cabeza, o en las bolsas del vestuario.

Antes de colocarla es indispensable lavarse muy bien las manos, tocando solo las cintas de la mascarilla, procedimiento que hay que realizar de nuevo al retirarla del rostro, así evitamos el contagio de superficies. Ajústela bien a la nariz apretando la guía metálica o plástica que suelen traer, dependiendo el tipo de mascarilla que use, esto evitará que se deslice y deje la nariz al aire.

Las autoridades de salud guatemalteca sugieren el uso de mascarillas elaboradas con tela de algodón que son reutilizables o las quirúrgicas desechables, y sugieren:

Usar telas de algodón de preferencia blancas, las cuales son lavables y ayudan a prevenir el Covid-19, mejor si se pueden confeccionar de dos o tres capas.

Contar con tres mascarillas como mínimo para poder cambiarlas. Lávelas con agua caliente, agréguele unas gotas de cloro y séquelas a temperatura ambiente.

Lleve una mascarilla adicional.

La vida útil de las mascarillas de tela de algodón depende del uso que se les dé. Si pierde su color original o la tela sufre desprendimientos de fibras, deséchelas.

Al desechar las mascarillas, ya sea de tela o de cualquier otro material, córtelas en pedazos, hasta las cintas con las que se sujetan, introdúzcalas en una bolsa y bótelas en un contenedor de basura.