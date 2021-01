Ideas para planificar tu menú semanal

Planificar los menús semanales es una práctica que sin darte cuenta te ahorrará mucho tiempo y energía. Con ello, lograrás centralizar tus compras de la semana con listas más limitadas, equilibrar mejor tus menús nutricionalmente y aprovechar aquellos alimentos que tienes en la despensa y refrigeradora sin necesidad de comprar nuevos ingredientes.

El mejor momento de la semana para planificar tus menús son los viernes, ya que más o menos sabrás el número de comidas que harás en casa y podrás realizar tus compras durante el fin de semana.

Te compartimos 5 claves importantes para planificar tus menús semanales:

Haz una lista de las recetas que sabes cocinar

A medida que vayas pensando en ellas, agrúpalas por categorías de alimentos. Lo ideal es que durante la semana puedas elaborar recetas en donde integres una variedad de estos grupos alimenticios.

Revisa tu despensa y refrigerador antes de planificar

Seguro que tendrás alimentos con los que preparar algunas de tus recetas, ayudándote a imaginar ese menú y a ser más eficaz a la hora de utilizar los alimentos que tienes en casa para evitar que se arruinen.

Decide qué recetas harás para tus menús semanales

Si trabajas fuera de casa y tienes que llevar tu comida en recipientes, quizás te interese cocinar solo un par de días para solucionar toda la semana.

Haz un calendario de tus menús

Toma una hoja y un lápiz y dibuja un calendario en donde aparezcan los distintos días de la semana y los tipos de comida del día que harás en casa. Luego coloca cada día en el menú que harás para tener en cuenta en qué momento de la semana tendrás que realizarlos. Es importante que la planificación se adapte a tus necesidades reales y que pueda ser flexible en cualquier momento.

Coloca el calendario en un lugar visible

Tenerlo a la mano y en un lugar visible facilitará tu día y las recetas que necesitas preparar.

Lo importante es empezar paso a paso para ver que recetas te funcionan mejor y cómo te has sentido. Aprende, mejora y perfecciona tu planificación semanal. Con estos consejos, ya no te sentirás en la luna a la hora de cocinar, luego poco a poco podrás planificar tus comidas y al final hacer menús o planificaciones más complejas. Lo mejor de todo esto es que ahora no tendrás que perder más tiempo en eso, todo será más fácil y además comerás más saludable.