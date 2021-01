En los últimos años, consumir alimentos orgánicos ha pasado de ser una tendencia a una manera de vivir. Una auténtica toma de conciencia de hasta qué punto nuestra manera de comer influye en nuestro bienestar físico. Y no cabe duda de que los alimentos orgánicos son un retorno a los orígenes de nuestra propia dieta, apostando por alimentos que no han sido procesados.

Pero cuidar nuestro cuerpo no es el único motivo para consumir alimentos orgánicos. Hay otra ventaja importante de hacerlo que supone ampliar, todavía más, nuestro nivel de conciencia. Este tipo de productos son mucho más respetuosos con el medio ambiente, y no solo porque no hayan sido tratados con ningún tipo de químico.

Es por eso que te compartimos los beneficios de consumir alimentos orgánicos:

Son alimentos libres de tóxicos y químicos

Consumir alimentos orgánicos certificados garantiza que no estamos ingiriendo ningún tipo de tóxico. Un hecho que garantiza que cualquier cultivo ha crecido de manera natural, sin que la mano del hombre influya en el resultado más allá de los cuidados del huerto ecológico.

Consumir alimentos orgánicos elimina cualquier producto sintético de nuestra dieta

Esto no hace referencia únicamente a las plantas, también incluye los alimentos orgánicos de procedencia animal. Para el ganado, también existe pautas específicas que garantizan que su carne está libre de antibióticos y hormonas de crecimiento sintéticas. Dos aspectos que convierten a las carnes orgánicas y productos lácteos en alimentos mucho más seguros.

Cuentan con más nutrientes y grasas más sanas

Empecemos por los alimentos orgánicos de origen vegetal. No solo cuentan una concentración mayor de azúcares, vitaminas, minerales e incluso, antioxidantes. Un hecho que respalda en que han sido cultivados en tierras más limpias y con plantas de huerto no modificadas genéticamente. Con los productos de origen animal, las ganaderías orgánicas cuentan con una estricta regulación con importantes ventajas para nuestra dieta. Los animales pasan más tiempo al aire libre, por lo que consumen pasto natural, lo cual influye directamente en nuestra alimentación.

Tienen mejor sabor y aroma

Al tratarse de alimentos que han sido obtenidos de manera natural, conservan todos los sabores y aromas propios. Eso sí, no esperemos que los alimentos orgánicos vegetales tengan la estética perfecta que normalmente vemos en los supermecados.

Favorecen al comercio justo

Consumir alimentos orgánicos representa, en un gran porcentaje, apoyar a pequeños productores. A aquellos que han apostado por la tierra en su estado natural, sin alterarla y sin valerse de productos ajenos a ella para sacar adelante sus cultivos o sus animales.

Evitan dañar el entorno

Tanto la agricultura como la ganadería ecológicas permiten mejorar de manera natural el entorno. La ausencia de pesticidas, herbicidas o plaguicidas supone una mejora en la fertilidad del suelo. Además, el agua de esas zonas de cultivo se mantiene más limpia, gracias a que no arrastra consigo productos sintéticos ajenos a la naturaleza.

Promueven la biodiversidad

Los alimentos orgánicos son un auténtico apoyo al planeta. La ausencia de productos químicos convierte estos espacios de cultivo en unos más respetuosos, y al emplear técnicas de producción ecológicas, estos cultivos suelen contar con plantas amigas del huerto.

De esta manera se puede colaborar para disminuir el consumismo en general y comer productos que sabemos que son muy beneficiosos. Todas estas razones expuestas arriba son motivos más que suficientes para elegir una forma más sana de alimentarse, cuidando en medio ambiente y principalmente nuestra salud.