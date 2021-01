Por qué el bienestar no es la respuesta a todo

Mientras caminaba por Hyde Park en una noche dorada de Londres el verano pasado, no recordaba haberme sentido tan bien. En lugar de soportar la hora fuerte con mi cara pegada a la axila de un extraño en la Línea Central, estaba a 20 minutos de camino a casa de seis millas, escuchando mi lista de reproducción favorita de Spotify, disfrutando del sol en mi cara y las endorfinas corriendo en mi cuerpo. Recientemente había dejado de fumar después de 35 años, mientras que el mosaico de aplicaciones de bienestar y fitness en mi teléfono, una de las cuales rastreaba mi caminata, eran símbolos de una determinación renovada de crear una mejor versión de mí mismo.

Completar mi objetivo de quema de calorías de 12,500 pasos diarios recomendados por BetterMe: Caminar y perder peso fue solo una parte de mi nuevo régimen basado en aplicaciones. El día ahora comenzaba con un toque en el ícono del ciclo de sueño para verificar qué tan bien había dormido. La voz tranquilizadora de la instructora de Yoga Studio me habló sobre estiramientos de baja intensidad para fortalecer la espalda, que luego me prepararon para una sesión de meditación de 10 minutos en Calm. En el trabajo, mi teléfono sonaba con notificaciones que me recordaban que bebiera más agua, comiera de manera más saludable y proyectara positividad. Los mensajes se convirtieron rápidamente en un ataque, pero el consejo se estaba asimilando, incluso si mi tiempo de pantalla semanal estaba aumentando en espiral.

Necesitaba presionar el botón de reinicio. La combinación de estar atrapado en un trabajo que me estaba desgastando, el frenesí de la vida hogareña con tres niños pequeños y mi angustia residual por la carrera, el dinero y el futuro me habían dejado sintiéndome desgastado y cada vez más frustrado. El espectro que se avecinaba de mi cumpleaños #50 tampoco ayudó, burlándose de mí con cada mirada en el espejo, cada punzada en mi espalda y cada destello de mi calva en las pantallas de circuito cerrado de televisión de los autobuses de Londres.

Esta negatividad compuesta se estaba convirtiendo en un problema, para mí y para quienes me rodeaban. Incluso mi feed de Instagram parecía estar recogiendo las vibraciones, bombardeándome con promociones de aplicaciones de acondicionamiento físico y pérdida de peso, programas de superación personal y videoclips de hombres tatuados haciendo planchas con una sola mano. El problema era que no podía reunir la energía para probar ninguno de ellos.

Una búsqueda rápida revela que ha habido no menos de 33.9 millones de publicaciones en Instagram que contienen #wellness. La búsqueda de una mente sana, un cuerpo sano tiene una presencia omnipresente en nuestras redes sociales. Los fragmentos de sonido motivacionales y las imágenes aspiracionales de personas tonificadas, contentas y aparentemente satisfechas que muestran sus cuerpos delgados y existencias zen son catnip en una era de adicción a la pantalla y déficit de atención. Simplemente piden agradar, pero al mismo tiempo alimentan una ansiedad colectiva sobre si alguno de nosotros se está esforzando lo suficiente. Esta tormenta perfecta de sentimientos de culpa y señalización de virtudes se ha convertido en una ideología que ha engendrado una industria, cuyo valor de mercado llegará a los 179.000 millones de dólares este año solo en Estados Unidos.

Desde que probé y abandoné los antidepresivos a mediados de los treinta, he abrazado el bienestar periódicamente. En varias ocasiones, he buscado una comprensión más holística de mi bienestar físico, emocional y espiritual a través de la terapia de conversación, el ayuno, el ciclismo y períodos prolongados utilizando Headspace, la aplicación de mindfulness.

Una vez incluso pasé una semana en un curso de cambio de vida residencial en Tailandia, lo que implicó compartir mis miedos más oscuros con un entrenador de vida cariñoso y muy comprensivo, recibir masajes y producir un Plan de Cambio, que pareció funcionar, hasta que llegué a casa y dejé a la vida asumir el control de nuevo.

De todas las cosas que he intentado, nada se compara con jugar al fútbol sala. Poder olvidarnos de todo durante una hora cada semana y luego retirarnos al pub con un grupo de hombres para reírnos y hablar con franqueza sobre lo que está pasando en nuestras vidas es la combinación perfecta de ejercicio físico y terapia. Todavía tengo que encontrar una aplicación o una bicicleta estática que pueda disparar mi imaginación, sostenerme durante una semana u ofrecer compañerismo, consuelo y burla bondadosa en igual medida.

Pero ¿qué tan efectivo es el bienestar, en cualquier forma que lo busques, cuando tu salud, tanto física como mental, se cae por un precipicio? Me enteré el año pasado. La temporada de fútbol estaba a punto de reanudarse después de las vacaciones de verano cuando recogí a nuestro hijo de 18 meses y sentí un espasmo de dolor familiar y repugnante en la espalda baja. En cuestión de horas estaba luchando por mantenerme erguido, lo que significaba que caminar, el yoga y mi fútbol semanal se fueron por la ventana. Se sintió como una injusticia, dado todo el arduo trabajo que había hecho, y mi estado de ánimo se hundió. La meditación disminuyó mientras monitorear la calidad de mi sueño parecía menos importante ahora que entrar y salir de la cama se había convertido en una dificultad física.

Finalmente conseguí una cita para ver a mi osteópata y, tras escuchar mi prédica exasperada, me hizo una serie de preguntas sobre mi estado emocional. Luego pasó a explicar cómo nuestra salud mental se refleja con frecuencia en nuestros síntomas físicos y citó el estrés como la causa raíz probable de los problemas recurrentes en mi espalda. Hablamos sólidamente durante una hora y fue un alivio salir con menos dolor y con nuevas ideas.

Desafortunadamente, el único camino era hacia abajo. Justo cuando comenzaba a sentirme lo suficientemente fuerte como para volver a jugar al fútbol, ​​me desperté en las primeras horas de la mañana con fuertes dolores en el costado derecho y supe instintivamente que no tenían nada que ver con mi espalda. Temiendo que tuviera un ataque cardíaco, mi esposa llamó a un Uber, que me dejó en el centro de emergencia de un hospital local. Las enfermeras sospechaban de apendicitis aguda y organizaron una ambulancia para que me llevara a otro hospital, donde las exploraciones finalmente revelaron que tenía un cálculo renal grande alojado en mi uréter, el tubo que conecta el riñón y la vejiga. Supositorios recetados, me dieron de alta y me dijeron que esperara a que el cálculo pasara de forma natural, un proceso que se ha descrito como lo más cercano que experimentará un hombre al parto.

Si mi dolor de espalda había sido una manifestación de estrés, ¿qué estaba tratando de decirme ahora mi riñón gravemente afectado? No había visto a mi médico de cabecera durante tres años, pero el pánico y la pérdida de control que estaba experimentando debido a mi mala salud me convencieron de buscar ayuda. El médico que me atendió fue atento y amable, y acordamos que volvería a probar con antidepresivos. Pero después de solo dos días de tomar las píldoras me sentí terrible: espaciado, con náuseas y desesperadamente ansioso. Después de tres días, estaba de regreso en el hospital, esta vez doblado por el dolor palpitante en mi costado. Me ingresaron y 36 horas después fui atendido por un consultor, quien me explicó que necesitaba ser operado de inmediato.

Las siguientes tres semanas fueron borrosas. Estaba fuera del trabajo, me aconsejaron que dejara de tomar las píldoras y entraba y salía tanto del hospital como del consultorio del médico. También experimenté anestesia general por primera y segunda vez en mi vida. Después de que falló la primera cirugía con láser para el cálculo renal, me desperté con un catéter y un stent en el uréter. Después de la segunda, unas dos semanas después, volví en sí con lo que parecían aparejos de pesca brotando del peor lugar imaginable para un hombre.

El dolor que esto causó y la cantidad de tramadol que necesité antes de permitir que una enfermera me lo quitara contribuyeron a lo que solo puede describirse como un episodio maníaco. En lugar de ir a casa y descansar, me obsesioné inexplicablemente con la necesidad de comprar un nuevo automóvil familiar. Así que, en menos de 24 horas después de estar inconsciente en un quirófano, conduje por Londres bajo la lluvia torrencial para una prolongada negociación con el personal de ventas de un concesionario Ford, antes de firmar un acuerdo para comprar un vehículo que no podíamos pagar y no necesitábamos. Fue solo de camino a casa, cuando vi mi reflejo de ojos desorbitados en el espejo retrovisor, que finalmente recobré el sentido. Me detuve, llamé a mi esposa y luego rompí a llorar. Afortunadamente, pudimos cancelar el contrato.

Un cálculo renal, dos operaciones y cinco semanas de baja por enfermedad más tarde, finalmente regresé al trabajo. En tres días, tuve un resfriado y para el fin de semana, parecía que había pasado 10 rondas con el Sr. Tyson Fury. Mis ojos estaban de un rojo brillante y mi nariz, mejillas y párpados estaban grotescamente hinchados. Volví al médico, quien me dijo que mi sistema inmunológico estaba disparado y me envió a otro hospital donde me diagnosticaron conjuntivitis viral y me suspendieron por una semana más.

Después de jactarme de no enfermarme nunca y de tener que tomarme un día libre en el trabajo rara vez, si es que alguna vez, mis defensas se habían desintegrado. Y solo unas semanas después de decirles a todos lo bien que me sentía y cómo las aplicaciones me estaban dando forma a un mejor yo, más en forma y más feliz, la vida se había reducido a un salto desesperado de un desastre a otro.

Cinco meses después, me siento mucho mejor, pero sigo tratando de darle sentido a lo que sucedió. De lo que ahora estoy convencido es de la necesidad de equilibrio, tanto en las estrategias desplegadas para sobrevivir a las hondas y flechas de la vida como en mis expectativas de lo que pueden lograr. Puse demasiada fe en la idea del bienestar y me sentí decepcionado cuando me golpearon con la mala suerte de los problemas de salud consecutivos. Hasta qué punto esos problemas estaban relacionados con mi estado mental en deterioro sigue siendo una pregunta más importante. Es una que estoy tratando de evitar tener que responder nuevamente a través de mi propio tipo de terapia combinada: beber menos y dormir más, nadar y correr cada semana, observar lo que como y escuchar más atentamente cómo me siento día a día.

Sigo jugando al fútbol y disfruto más porque me siento más en forma, gracias a las otras formas de ejercicio físico que estoy haciendo. También hay un nuevo conjunto de aplicaciones en mi teléfono, incluida una, Asana Rebel, que me hace probar tablas con una sola mano en la cocina una vez que los niños están en la cama. La diferencia es que no confío en ninguno de ellos para cambiarme, solo para ayudarme de vez en cuando.

Artículo por Mr. Porter