Mindfulness: lo que realmente significa y cómo practicarlo

“Mindfulness” está muy ardiente en este momento. La prueba está en los hashtags. Busca #mindfulness en Instagram y encontrarás más de 10 millones de fotos de citas motivacionales, tomas de la naturaleza serena y yoguis fotogénicos. Para el contexto, son 2.5 millones de publicaciones más de las que encontrarás para #greenjuice.

Y aunque la moda no siempre es igual de valiosa, en este caso, creemos que hay algo poderoso detrás del movimiento para examinar tu estado de ánimo. En un nivel amplio, obtenemos el concepto de mindfulness, pero últimamente, nos hemos sentido llamados a examinar la idea en un nivel más profundo. ¿Que significa realmente? ¿Cómo se ve en la práctica? ¿Por qué eso importa?

Para ayudarnos a responder estas preguntas, contactamos a Shiva Rose, gurú del bienestar y creadora de la línea de cuidado de la piel totalmente natural Shiva Rose Beauty. Sigue leyendo para aprender qué es la atención plena y cómo puede moldear tu vida.

Para Rose, la atención plena es simple: “Es una mentalidad total”. ¿No estás seguro de lo que eso significa? Ella explica: “Cada acción que estás haciendo, te estás enfocando en esa acción. Ya sea atarte los zapatos, mirar al cielo, cualquier cosa que te quite un momento de tu vida ocupada y simplemente estar presente en el momento”.

“En estos tiempos acelerados en los que vivimos ahora, mucha gente está perdiendo el contacto con su voz interior, su alma, su intuición, su guía, su brújula”, dice Rose. “La atención plena es tomarse un tiempo para sintonizarnos, reducir la velocidad y comenzar a conectarnos con nuestro yo superior”.

Conectarse con nuestro yo superior suena bastante bonito. ¿Cómo hacemos eso? Según Rose, tendrás que volver a entrenar tu mente de revuelta a singular. Ella recomienda comenzar una práctica diaria que establezca una sensación de calma y tranquilidad en tu mente. “Hoy en día somos tan multitarea, lo cual es asombroso porque estamos haciendo mucho; pero, por otro lado, nos está dividiendo”.

Ahí es donde entra en juego tu práctica diaria. Rose sugiere elegir algo que te lleve completamente al momento y exija tu mente completa. ¿Necesitas ideas? “Yoga, meditación, ceremonia del té, jardinería o tejido” sugiere Rose. No importa lo que hagas, ten en cuenta los objetivos finales: aquietar tu mente, escuchar tu intuición y permanecer presente en tu acción singular.

Una vez que estés comprometido con tu práctica diaria, esta técnica de presencia y totalidad “eventualmente se desbordará en tu vida. Todo lo que comiences a hacer tendrá intención”, dice Rose.

Si bien tu práctica diaria te ayudará a recordar que debes permanecer atento durante todo el día, es probable que te encuentre con algunos obstáculos en el camino. Si lo haces, Rose tiene dos técnicas que la ayudan a superar los desafíos.

Primero, “la respiración es vida, y la respiración nos conecta con nuestro espíritu, no con nuestra mente de mono. Se ha demostrado que respirar por la nariz calma el sistema nervioso y te saca de la lucha y, de hecho, cambia la química de tu cuerpo”. ella dice.

Si eso no es suficiente, es posible que desees quitarte los zapatos, en serio. “Caminar descalzo puede ser una manera maravillosa para que las personas obtengan energía de la tierra. Me gusta sentir la tierra bajo mis pies, eso me hace sentir bien”, sugiere Rose.

Artículo por The Thirty