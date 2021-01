Claves para comenzar el año con bienestar y buen ánimo

Los expertos de Mundopsicologos.com han preparado unas pautas para comenzar el año “con buen ánimo” y “conseguir el éxito y el bienestar” en este 2021, basadas en el autoconocimiento y el crecimiento personal.

“A menudo vamos deprisa y no dedicamos el tiempo adecuado a cuidarnos, escucharnos, comprendernos, conocernos, y esto es fundamental para lograr el éxito y el bienestar”, afirma este grupo de psicólogos. Así, en primer lugar, recuerdan que el éxito es “algo personal”.

“Aunque podemos intentar dar una definición genérica, cada uno de nosotros lo identifica de forma subjetiva: trabajo, dinero, fama, amor, amigos”, explican los expertos sobre el concepto. Añaden que, en muchos casos, el éxito se entiende como el reconocimiento que se percibe del exterior, algo relacionado con la necesidad de aceptación en el grupo, intrínseca al ser humano. “Además, el éxito trae recompensas que, a su vez, brindan placer, y cuando alcanzamos los objetivos que nos marcamos, nuestro cuerpo segrega dopamina, lo que genera satisfacción”, detallan.

Con el fin de definir un plan anual hacia el éxito y el bienestar, acompañado de un cambio en la actitud, los psicólogos recomiendan “tener un pensamiento ganador, definir los objetivos marcados, desarrollar un plan de acción, rodearse de positividad, creer en uno mismo, salir de “la zona de confort”, no temer al fracaso, saber identificar las oportunidades, mantenerse activo física y mentalmente, trabajar en el crecimiento personal y valorar los éxitos”.

“Nuestros pensamientos tienen un peso enorme”, explican, ahondando en que los límites para la consecución de objetivos no suelen ser externos, sino internos. “Si creemos en algo, si pensamos que podemos hacerlo, que podemos ganar, entonces las posibilidades de éxito aumentarán exponencialmente”, afirman. “Si, en cambio, pensamos que fracasaremos, ya habremos perdido antes de empezar”, añaden, a la vez que defienden la necesidad de “aprender a interpretar las metas”.

Por otro lado, recomiendan que los objetivos que se pretenden lograr sean “claros y alcanzables”. “Es muy útil tratar de entender cuáles son los pasos necesarios para lograr cada objetivo, pues de esta manera podemos saber cuáles son los recursos necesarios, de qué disponemos y cuáles se encontrarán durante el proceso”, detallan, añadiendo que apuntar las conclusiones en un cuaderno podría ayudar en este caso.

Así las cosas, insisten en la necesidad de desarrollar un plan de acción y de tener una visión clara de los objetivos. En este sentido, aconsejan “planearlo todo”, desde los horarios hasta las metas, elaborando un plan que “debe estar siempre actualizado”. Sin embargo, advierten de la necesidad de ser flexible, porque no todo saldrá según se ha convenido. Insisten en que la elaboración de este documento es una herramienta fundamental para la consecución de los objetivos.

Entorno positivo

Además, los psicólogos defienden la importancia de “rodearse de positividad”. “El entorno es fundamental; todo lo que nos rodea determina nuestro estado de ánimo, y éste es fundamental para nuestra determinación”, explican, y animan a rechazar “a quien solo proporcione negatividad”.

Para estos expertos, también es fundamental concentrarse y conocerse a uno mismo, sin compararse con los demás porque “no hay nada más dañino y peligroso”. Derivado de la importancia de confiar en uno mismo, los psicólogos también aconsejan “salir de la zona de confort” para que se produzcan cambios. “Lo que estás buscando a través de tu plan de acción es un cambio para mejor, así que cambia. Cambia hábitos poco saludables, supera caminos hasta ahora desconocidos, marca la diferencia”, afirman, incidiendo en la importancia de no temer al fracaso.

“A menudo, un proyecto no se inicia por miedo al fracaso. Pero si no comienzas, nunca sabrás si hubiese podido ser un éxito y esto sin duda, será una oportunidad de aprendizaje”. Añaden que “no se puede llegar a una meta sin pasar por errores” y que “rectificar es parte del proceso”, por lo que no debe ser motivo de vergüenza o desmotivación.

Por otro lado, aprender a reconocer las oportunidades también es importante para lograr el éxito y el bienestar. “En la vida se nos presentan numerosas oportunidades, encuentros casuales, ideas fugaces. Aprendamos a ser receptivos a estos estímulos externos y a no dejarlos escapar”, animan estos expertos. “Experimentemos con nuevos caminos, no nos detengamos en las apariencias y participemos. No sabemos de qué lado y bajo qué disfraz se presentará nuestra oportunidad”, añaden.

Además, mantenerse activo física y mentalmente también favorece el crecimiento personal. “Se necesitan 10 minutos al día para reflexionar sobre el camino recorrido hasta ahora, lo que cuenta es la coherencia; los grandes objetivos se logran en pequeños pasos”, explican.

Asimismo, a su juicio, es preciso trabajar intensamente, porque “el cambio solo se consigue con aplicación y constancia, no llega de la noche a la mañana sin hacer nada”. En este sentido, recomiendan leer a los clásicos, escuchar buena música, y acercarse al arte; “en resumen, es importante enriquecer el bagaje cultural”, argumentan los expertos, quienes también hacen un llamamiento al altruismo y la generosidad. “Comparte de forma constructiva tu experiencia para que también sea útil para los demás; además, los consejos que damos nos sirven a nosotros mismos, porque nos permiten visualizar lo que debemos mejorar”, abundan.

Por último, para los psicólogos también es importante valorar los éxitos, ya que “la motivación constante es la base para lograr los objetivos”. Para ello, es importante reconocer los pequeños pasos diarios y los pequeños éxitos, por lo que recomiendan recompensarse a uno mismo tras la realización de “un buen trabajo”.