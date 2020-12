Una nueva investigación muestra que la pasta tiene beneficios legítimos para la salud

Buenas noticias para los amantes de los fideos. Ya sabemos que la pasta es un alimento casi perfecto: es conveniente, fácil de preparar y amado tanto por los pequeños como por los adultos. Si has vivido de la pasta desde el inicio de la pandemia, no estás solo. ¿Por qué no? Es tan versátil como viene, con variedades de fideos y variaciones de salsa que son (literalmente) ilimitadas.

El único inconveniente siempre parece reducirse al valor nutricional. Si bien no discutiremos que la pasta esté a la par con alimentos ricos en vitaminas y fibra como frijoles o frutas y verduras frescas, los fideos en realidad tienen una serie de beneficios para la salud que vale la pena considerar, dice Diane Welland, dietista registrada y experta en salud.

Una nueva investigación publicada en Frontiers in Nutrition el mes pasado, que analiza las dietas de adultos y niños que comen pasta, encontró que el consumo de pasta tanto en niños como en adultos se asocia con una mejor calidad de la dieta y una mejor ingesta de nutrientes que la de los adultos y niños que no comen pasta. El estudio examinó las asociaciones entre el consumo de pasta, la ingesta insuficiente de nutrientes según lo definido por las Pautas dietéticas de 2015 y la calidad de la dieta en comparación con el consumo de pasta en la población de EE. UU. (Niños de 2 a 18 años y adultos mayores de 19 años). Para tu información, el consumo de pasta se definió como todas las variedades de fideos secos nacionales e importados elaborados solo con trigo y sin huevo.

“La pasta puede ser un componente eficaz para una buena nutrición durante todo el ciclo de vida, ya que sirve como un sistema de suministro perfecto para frutas, verduras, carnes magras, pescado y legumbres”, explica Welland. Este es realmente el quid de su potencial nutricional: es la base ideal para maridar con alimentos integrales. “Piensa en la pasta como un lienzo al que puedes agregar casi cualquier alimento rico en fibra y rico en nutrientes que te guste a ti y a tu familia, para crear comidas deliciosas y memorables”, agrega Welland. “Este análisis subraya la importancia nutricional de los cereales, como la pasta, como coherente con una dieta saludable. Demuestra que quienes comen pasta tienen dietas de mejor calidad que quienes no la comen”. Welland describió los principales beneficios para la salud que obtendrá al comer fideos, y podríamos decir simplemente, de nada.

Aumento de ácido fólico

Una porción (aproximadamente 2 onzas) de pasta enriquecida está fortificada con aproximadamente un 25% o 100 microgramos de la ingesta diaria recomendada de ácido fólico. El ácido fólico ayuda a tu cuerpo a mantener y producir nuevas células. También puede ayudar a prevenir el cáncer de colon y cuello uterino, así como a reducir el riesgo de defectos de nacimiento en mujeres embarazadas.

Energía sostenida

Como carbohidrato complejo, la pasta se descompone en glucosa, que es el combustible principal que tu cerebro y tu cuerpo necesitan para mantenerse con energía y alerta durante todo el día.

Índice glucémico bajo

Con un IG bajo, la pasta mantiene los niveles de azúcar en la sangre (relativamente) bajo control, por lo que puedes mantenerte con energía durante todo el día.

Mejor calidad de dieta

El estudio reciente citado anteriormente encontró que el consumo de pasta tanto en niños como en adultos se asocia con una mejor calidad de la dieta y una mejor ingesta de nutrientes que los de adultos y niños que no comen pasta. Esto significa que el consumo de pasta se asoció con una mayor ingesta de los nutrientes que necesitamos más, como hierro, magnesio, fibra dietética, vitamina E y ácido fólico (como se mencionó anteriormente) y una menor ingesta de los nutrientes que obtenemos en exceso, como grasas saturadas.

Baja en sodio y sin colesterol

La pasta es baja en sodio y sin colesterol, por lo que puedes sentirte bien con lo que estás comiendo. Para un impulso nutricional adicional, intenta agregar un poco de pescado fresco o mariscos a tu pasta. Los mariscos contienen ácidos grasos omega-3, que ayudan a reducir el colesterol y protegen la salud del corazón.

Artículo por Martha Stewart