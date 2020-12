Definitivamente, ¿para qué sirve el agua con limón?

Que adelgaza, que ayuda a la digestión, que promete un vientre plano… Son muchas las bondades atribuidas a esta bebida, así que ha llegado la hora de descubrir cuáles son ciertas y cuáles no.

Mucho se ha hablado del agua con limón, desde los que le atribuyen propiedades casi mágicas como provocar que pierdas peso solo por beberla por la mañana, hasta los que afirman categóricamente que no sirve para absolutamente nada. Ni un extremo ni el otro son totalmente ciertos, sino que, si bien esta bebida no es capaz de hacer milagros (ninguna lo es), sí puede aportar a nuestro cuerpo una serie de beneficios que pueden resultar muy interesantes. La doctora Montse Folch, especialista en nutrición y dietética en Centro Médico Teknon y miembro de Top Doctors, nos ayuda a descifrar cuáles de las creencias más habituales sobre el agua con limón son veraces, y cuáles son simples mitos que ha llegado la hora de desterrar.

¿Ayuda a evitar la hinchazón abdominal? Verdadero

Como decíamos al principio, la mayoría de las personas que abogan por tomar agua con limón (normalmente tibia) suelen hacerlo por la mañana y en ayunas, para ayudar a depurar el cuerpo y activar nuestro metabolismo, con lo que se evitarían la inflamación abdominal a lo largo del día. Por fortuna, la doctora Folch confirma que esta propiedad es cierta, pues “el sabor del limón es ácido, pero aumenta la excreción de ácidos por la orina. Por lo tanto, su efecto en el organismo es alcalinizante, es decir, ayuda a desintoxicar nuestro organismo. De esta manera, ayudará a prevenir y mejorar la hinchazón abdominal”, señala.

Además de esto, recomienda ciertas especias con las que podemos combinar nuestro vaso de agua con limón para potenciar este efecto, como el hinojo, la albahaca, el perejil, el eneldo, el comino o el cilantro. Dicho esto, cabe aclarar que esto no significa que esta bebida logre un vientre plano, sino simplemente combatir esa sensación de inflamación (por lo que si tenemos grasa abdominal, ésta no desaparecerá con este simple gesto).

¿Mejora la digestión? Verdadero

En la misma línea de lo anterior, la doctora confirma que esta creencia también es totalmente cierta. “El agua con limón, entre otras virtudes, es digestiva. Favorece la secreción de los jugos gástricos y, por tanto, ayuda a digerir mejor en general. Salvo que tengamos problemas de acidez de estómago y nos afecte, es muy recomendable”, puntualiza.

¿Potencia la pérdida de peso? Falso

Lo sentimos, pero esta creencia, quizá una de las más extendidas, es totalmente falsa: el agua con limón no te ayuda a perder peso (y recordemos, solo con ejercicio y una buena alimentación se puede conseguir esto). No obstante, la especialista señala que “un vaso de agua con limón aporta unas 2 kcal, por tanto, no se puede considerar que ayude a adelgazar, y tampoco a aumentar de peso”, así que, si buscamos una bebida que aporte más sabor que el agua, pero que no nos haga engordar, esta es una buenísima opción.

¿Es saciante? Falso

Matizamos, no es que el agua con limón no sea saciante, sino que sus poderes en este aspecto van en la misma línea que el agua por sí sola, por lo que añadir su zumo no nos ayudará ni más ni menos a evitar tener hambre a todas horas. “El agua con limón puede aportar una poca cantidad de fibra, pero no justifica su posible efecto saciante, más allá del que representa el efecto del agua por sí misma”, menciona la doctora Folch.

¿Alivia la sed? Verdadero

“El limón contiene muchos ácidos orgánicos (como el ácido cítrico), que estimulan la salivación y alivian la sed, más que tomar simplemente agua”, confirma la experta.

¿Mejora el aspecto de la piel? Verdadero

Aunque normalmente atribuimos a las naranjas el alto contenido en vitamina C, lo cierto es que el limón también es rico en este nutriente, por lo que su consumo repercute positivamente en el aspecto de nuestra dermis. “La vitamina C es necesaria para el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos, para la salud de los huesos, dientes y la piel. Favorece la formación de colágeno, que potencia el buen aspecto de la piel y la correcta cicatrización de las heridas. También fomenta la absorción del hierro”, dice la doctora Folch.

¿Es buena para la salud? Verdadero

Además de los beneficios anteriores, que son positivas tanto para nuestra piel como para el interior de nuestro cuerpo, la doctora explica que el limón (o el agua con limón) puede ayudarnos también a mejorar y proteger nuestra salud, pues “estimula el sistema inmunitario y previene infecciones y otras enfermedades. Además, es un remedio para la prevención y curación de resfriados y faringitis, ya que estimula la inmunidad”.

¿Sirve para blanquear los dientes? Falso

Circulan por internet muchos supuestos remedios caseros que pretenden blanquear los dientes, y si bien algunos de ellos lo consiguen, es a costa de dañar el esmalte dental (y por lo tanto, no son nada recomendables). Es el caso del agua con limón, que hay quien recomienda para enjuagar la boca y lograr un blanqueamiento casero (así como combinarla con bicarbonato o sal). Lo cierto es que en este caso el mito consigue todo lo contrario, pues “el limón puede afectar al color blanco de los dientes e incluso favorecer la aparición de caries”, señala la doctora, incluso si solo estamos bebiendo el agua y no empleándola a modo de enjuague.

Por lo tanto, además de evitar por completo este tipo de remedios caseros para blanquear los dientes, si queremos beber agua con limón para beneficiarnos de sus muchos beneficios, la doctora recomienda hacerlo “con una pajilla y enjuagando la boca con agua después de tomarla”.

