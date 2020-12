Cómo convencerte a ti mismo para hacer ejercicio

Chris, un cliente de coaching que no había visto en dos años, se acercó a mí hace un par de meses. No podía pensar en qué podría necesitar ayuda. Nuestro trabajo anterior había terminado cuando Chris acababa de comenzar un nuevo trabajo soñado en una agencia de publicidad y se había mudado con su novia, Kat. La vida estaba mejorando para él, o eso parecía.

Cuando vi a Chris desplomado en su sofá, se veía tan diferente del joven ejecutivo pulcro con el que había trabajado antes. Sin afeitar, con el cabello despeinado, era bastante obvio que Chris también había engordado. Antes de que hubiera dicho una palabra, su lenguaje corporal incómodo decía mucho sobre su estado de ánimo.

“He estado tan aburrido y estresado durante el encierro que me ha resultado difícil controlar qué y cuándo como”, me dijo, y agregó que había engordado más de 10 kg desde marzo y que “realmente” no había hecho ejercicio. “No me gusta cómo me veo, pero parece que no puedo evitarlo”, dijo, encogiéndose de hombros.

Chris no es el único que se siente así. Una encuesta reciente de King’s College London e Ipsos Mori entrevistó a más de 2.200 personas sobre cómo les ha afectado el encierro: el 48% informó que habían aumentado de peso y un número similar dijo que había afectado su estado de ánimo.

“Creo que me parezco un poco a un saco de patatas que está a punto de reventar”, dijo Chris, mirándose a sí mismo. Explicó que su novia, Kat, estaba lo suficientemente preocupada por su aumento de peso y su apariencia desordenada que estaba dejando revistas de fitness de forma pasiva-agresiva en su casa.

La multiplicación de físicos de hombres difíciles de alcanzar en las redes sociales y en revistas de músculos que muestran a hombres con torsos exagerados en forma de V, poca grasa corporal y músculos excesivamente bombeados, están alimentando una forma muy masculina de insatisfacción corporal, algo que los hombres a menudo encuentran difícil de hablar.

Por supuesto, hay pocas imágenes más potentes que un hombre en una condición física óptima para hacer que los chicos de forma regular y cuerpo de padre principiante se sientan inadecuados. Sé cómo me afectan esas imágenes: me hacen pensar que debo trabajar más duro y comer más verduras y empezaré mañana. Pero hacer cambios de la noche a la mañana no es tan fácil como parece.

Sin embargo, una nueva investigación sobre la formación de hábitos positivos está cambiando la forma en que pensamos acerca de la creación de rutinas como hacer ejercicio regularmente y comer de manera saludable. En su libro reciente, Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Break Bad Habits, el autor, el Sr. James Clear, dice: “No llegas al nivel de tus metas. Caes al nivel de tus sistemas”. En otras palabras, haz que tu entorno sea lo más propicio posible para el nuevo hábito que estás tratando de formar. Esto ayudará enormemente a tus posibilidades de mantener un cambio positivo. Es poco probable que tener metas elevadas y buenas intenciones sea suficiente para sacarte de la comodidad de tu propio sofá y llevarte al parque local.

Solo se necesitan tres semanas de repetir una actividad para que se forme un nuevo circuito neuronal en nuestro cerebro, creando así un hábito. Solo 21 días de salir de casa cada dos días para caminar, andar en bicicleta o correr durante media hora es suficiente para engañar a tu cuerpo y hacerle creer que es natural. ¿El bono adicional? La actividad aeróbica tiene el beneficio de levantarnos el ánimo como si hubiéramos tomado una dosis leve de antidepresivos. Las rutinas no deben parecer una monotonía o una dosis de medicina desagradable; pero sí tu nueva normalidad. De hecho, con el tiempo y el entorno adecuado, puede resultar más difícil quedarse en la cama que ponerse la ropa de gimnasio y salir a hacer ejercicio.

Le expliqué la idea a Chris, quien la entendió de inmediato. “Entonces, ¿solo necesito tener cosas a mi alrededor, como mis zapatillas de deporte o mancuernas, para poder ejercitarme fácilmente sin pensar demasiado en ello?” Eso es todo, dije, agregando que probablemente debería tirar el confeti de la entrega de pizza y los menús de comida para llevar pegados a su refrigerador que había visto a través de la pantalla de mi computadora detrás de él.

“Convierte tu hogar en un entorno que fomente los hábitos”, le dije. “Cualquier cosa que te distraiga debe ser descartada o al menos guardada para que ya no la veas”

Programamos reunirnos después de unas semanas para darle a Chris la oportunidad de implementar su nueva estrategia. Cuando lo volví a ver, se parecía más a lo que era antes y me complació ver que los menús de comida que antes estaban pegados en su refrigerador también habían desaparecido.

“¿Cómo va todo?” Le pregunté.

“Bueno”, dijo Chris. “Realmente creo que lo he logrado. En los días que hago ejercicio, duermo con mi equipo para correr la noche anterior. Cuando me despierto, todo lo que tengo que hacer es ponerme los zapatos para correr y estoy listo para empezar “.

Un poco extremo, quizás, pero sus palabras me recuerdan una cita de Aristóteles: “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito.” Comparto esto con Chris, quien noto que también ha domesticado su cabello descuidado y su derrota encorvada parece haber desaparecido, junto con las vergonzosas revistas de músculos también.

Artículo por Mr. Porter