Paulina Rubio quiere hacer gira con Thalía

La cantante mexicana Paulina Rubio, quien reside en Miami, decidió volver a su país para brindar una serie de entrevistas. En estos encuentros con la prensa no solo ha revelado aspectos de su carrera artística, sino también cuestiones personales.

Una de las periodistas que logró obtener información y declaraciones bastante fuertes de la cantante fue la titular del programa Ventaneando, Paty Chapoy. Entre muchas revelaciones que Paulina le hizo a la experimentada comunicadora, estuvo el tema de la reciente muerte de su madre, Susana Dosamantes, las relaciones conflictivas que tiene con los padres de sus hijos y su deseo, hasta ahora oculto de hacer un dueto con su antigua compañera de Timbiriche, Thalía.

“No es ella la que no quiere”

Paulina, quien el año pasado, tuvo una gira conjunta con Alejandra Guzmán. En esa ocasión se hizo énfasis en la rivalidad que las artistas tuvieron cuando eran muy jóvenes y compitieron por el amor de Erick Rubín. Esta situación dio origen a dos temas musicales emblemáticos : Hey güera, de Alejandra Guzmán, y Ese hombre es mío, de Paulina Rubio.

La sorpresiva unión de las dos artistas sobre el escenario tuvo buena acogida por el público que presenció las 22 presentaciones de la gira en Estados Unidos.

Ahora, Paulina se dice dispuesta a hacer lo propio con Thalía, con quien compartió en los tiempos de Timbiriche, el grupo que las dio a conocer a ambas. La rivalidad entre ellas fue ampliamente conocida y uno de los incidentes más fuertes que se recuerda fue cuando ambas se agredieron sobre un escenario.

Con el tiempo ambas salieron de la agrupación y cada quien emprendió su camino como solista. Las dos han tenido éxitos. Sin embargo, en cuanto a la vida privada, Thalía logró establecerse junto al empresario musical Tommy Mottola, mientras que Paulina tuvo relaciones fallidas que le han dejado dos hijos y muchos problemas legales.

Ahora, la llamada “Chica Dorada” afirma que le encantaría poder compartir escenario con su ex rival. Pero sabe que es algo difícil, aunque aclara al referirse a Thalía “no es ella la que no quiere”. Lo que Paty Chapoy interpretó como que Rubio se refiere a que Mottola sería quien se opone, pero ella se apresuró a decir que no se refería a eso.

El duelo y las peleas legales

En otras partes de la entrevista, la cantante habló ampliamente acerca del dolor que experimenta por la pérdida de su madre, Susana Dosamantes, quien murió el 2 de julio de 2022, luego de que tres meses antes fue diagnosticada con cáncer de páncreas.

También dejó ver que cuando sus hijos van a visitar a sus respectivos padres, Nicolás Vallejo Nájera conocido como Colate y Gerardo Bazúa, ella tiene que correr con los gastos, ya que los dos han dicho en las cortes estadounidenses que ganan menos que ella. Ambos le han interpuesto acciones legales a la cantante a quien han amenazado con quitarle la patria potestad de los pequeños. Sin embargo, hasta el momento ella ha logrado ganar las batallas legales.

