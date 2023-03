Rosalía y Rauw Alejandro revelan que más detalles de su “RR”

Rosalía y Rauw Alejandro han desvelado que los tres temas del EP en el que han trabajado juntos, RR, se pueden definir como “exóticos”, en el sentido de que “no se esperaría que nosotros fuéramos a hacer eso”, entre ellos un bolero y otras dos canciones que creen que sonarán en discotecas.

Se trata de la primera colaboración entre la vocalista catalana y el reguetonero puertorriqueño, quienes anunciaron hace una semana que el proyecto musical, con los temas Beso, Vampiros y Promesa, verá la luz el próximo 24 de marzo.

En una entrevista conjunta con el youtuber Ibai Llanos, la pareja de artistas ha revelado que en su casa escuchan muchos boleros y que es un género que les ha marcado mucho dentro de su relación, por lo que decidieron incluir en “RR” un tema inspirado en este tipo de canción romántica.

ROSALÍA x RAUW ALEJANDRO x IBAIhttps://t.co/E7b6ArFLG5 — Ibai (@IbaiLlanos) March 20, 2023 Una canción, ha indicado Rauw Alejandro, para escuchar “un domingo por la tarde, tranquilo, en casa”, mientras los otros dos temas tienen “más energía” y uno de ellos incluso, ha augurado, se va a ‘perrear’ en las discotecas.



Rosalía entiende que las canciones tienen que ver con su relación, “como fases del amor”, y así una de ellas “tiene que ver más con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro”, por lo que considera que “sí que tienen estructura” entre ellas.



Son tres canciones compuestas entre ambos artistas, en las que han reconocido que a veces tenían diferencias en cuanto a aspectos musicales, aunque no tanto en las letras.

Rauw: trabajar con Rosalía “es difícil, es un poco intensa”

Rauw Alejandro ha señalado que trabajar con Rosalía “es difícil, es un poco intensa”, mientras la catalana ha indicado que, aunque ‘fluye’ más, el cantante también “tiene su visión, su manera de hacer, su manera de escribir, su estilo. Y tiene carácter”.

A ello, Alejandro ha replicado que Rosalía “es una gran productora y tiene su visión clarísima. Yo defiendo mis cosas hasta lo último, pero tengo un límite. Y si ese límite llega, pues le digo ‘haz lo que tú quieras’. Siempre gana ella al final”.

Hasta ahora, Rosalía y Rauw Alejandro habían hecho colaboraciones de manera informal, pero entendieron que había llegado el momento, tras tres años de relación, de formalizar una colaboración con estas tres canciones, una por cada año que llevan juntos.

Preguntados sobre cómo llevan esta relación, Rosalía ha admitido que al principio pensaba que Rauw Alejandro “era de una manera”, un poco ‘bad boy’, “y luego me sorprendiste”.

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación”, ha dicho Rosalía, que ha explicado que “los hombres que tenía a mi alrededor sentía que eran muy ’emocionalmente indisponibles’, y (contigo fue la primera vez) que yo no sentí eso, sentía que tú no tenías miedo de querer y de ser querido”.

Rauw “ha aprendido un poco (de catalán), por supervivencia, claro”

Rosalía ha desvelado asimismo que, cuando está en su casa con su familia, hablan en catalán y que Rauw Alejandro “ha aprendido un poco, por supervivencia, claro”, ha dicho.

A esto Alejandro ha ejemplificado que “la abuela y todo el mundo están hablando en catalán y yo ahí sentado en el sofá…”.

Por su parte, Rosalía ha reconocido que en Puerto Rico también utilizan algunas palabras que le cuesta entender, lo que no quita que, cuando estuvo allí, “me gustó mucho y quiero volver”.

Al finalizar la entrevista, Rauw Alejandro y Rosalía han confesado que llevan sus respectivos nombres tatuados.

También te puede interesar: