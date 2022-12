El regalo de Pink Floyd a sus fanáticos: 18 grabaciones en directo y escenas inéditas de 1972

Los seguidores de Pink Floyd no tuvieron que esperar a Santa Claus, porque los integrantes de su banda favorita decidieron darle un gran obsequio. La banda publicó 18 grabaciones en directo y tomas inéditas del disco The Dark Side of the Moon, de 1972.

A través de plataformas de streaming, como Spotify y Youtube, el grupo compartió un total de 18 grabaciones de conciertos del año 1972 y el mencionado EP especial con escenas inéditas, según informa el sitio www.rock-progresivo.com, en el enlace https://bit.ly/3hIWdJo.

La nueva colección sigue a la banda desde el 23 de enero de 1972 hasta el 9 de diciembre de 1972, mientras trabajaban en su LP de 1973, que definió su carrera y llegó a vender 24.8 millones de copias en todo el mundo y se mantiene como uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, según explica el medio digital rockandblog.net.

https://www.youtube.com/channel/UCY2qt3dw2TQJxvBrDiYGHdQ

Los admiradores del grupo pueden apreciar los conciertos que se realizaron durante ese año en Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Estados Unidos y Japón.

Una versión desconocida

Aparte de las tomas inéditas de conciertos, la banda brinda de manera gratuita el EP Alternate Tracks 1972, que contiene tomas alternativa de sus canciones de The Dark Side of the Moon. Esto incluye remixes y demos que llevan los nombres de Any Colour You Like, Speak To Me, On the Run, Time/Breathe (In the Air) y Us and Them.

Esta no es la primera vez en la que la banda publica material gratuito. En 2020 y 2021 ofreció algunas de sus grabaciones. Sin embargo, luego el material fue eliminado por las plataformas. Por ello, es importante que quienes estén interesados ingresen pronto a las plataformas para disfrutarlo, por si la historia se repite.

De acuerdo con rockablog.net, la banda ha invertido una cantidad considerable de tiempo y energía en los archivos durante 2022. En septiembre, publicaron una reedición de su álbum de 1977, Animals, tras cuatro años de retraso. En Youtube el grupo compartió el recopilatorio Eclipsed By The Moon – Studio Outtakes 1972, que tiene tomas extras de sus remixes de la grabación de The Dark Side of the Moon.

