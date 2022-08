Los videos de The Rolling Stones de los años 60 tienen nueva vida

Los vídeos musicales de The Rolling Stones de los años 60 se han comenzado a restaurar en 4K con motivo del 60 aniversario de la banda y ya se encuentran disponibles dos versiones de Jumpin’ Jack Flash, según informa este viernes Universal Music. The Rolling Stones y ABKCO Music & Records, Inc. se han asociado para lanzar una serie de nuevos vídeos musicales en “streaming” de la banda. Por el momento, ya han lanzado dos videos musicales oficiales de The Rolling Stones interpretando Jumpin’ Jack Flash, originalmente producidos en 1968, y que han sido restaurados en resolución 4K. Se trata…