Así es el despertar musical de Britney Spears junto a Elton John

Britney Spears lanzó Hold Me Closer, su primera canción nueva en seis años en dúo con la leyenda de la música británica Elton John. El tema, una versión bailable de la balada de John de los años 70 Tiny Dancer, con elementos de su posterior éxito The One, se estrena menos de un año después de que Spears ganara una batalla judicial a su padre, poniendo fin a un acuerdo de tutela que le daba el control sobre gran parte de su vida. ¡¡¡Mi primera canción en seis años¡¡¡ tuiteó Spears. “Es genial estar cantando con uno de los hombres…