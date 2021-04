Una piel perfecta: secretos de Beyoncé y Victoria Beckham

El doctor Harold Lancer, en cuya clínica de Beverly Hills puedes toparte con celebridades como Kim Kardashian, Jennifer Lopez o Margot Robbie, es uno de los dermatólogos más famosos y respetados del mundo del espectáculo. ¡Aquí te presentamos algunos de sus métodos para lucir una piel sana y radiante!

En su trabajo, Lancer no solo utiliza cosméticos profesionales —incluídos los productos de su propia marca—. También tiene ciertos know how que hacen la rutina de belleza incluso más eficaz.

Lancer está convencido de que el error más grave que suelen cometer las mujeres es no cuidar su piel a diario.

“Esto debe ser tan natural como cepillarse los dientes”, contó en una entrevista de 2019.



Asimismo, es necesario utilizar un protector solar con un factor de protección de 30 o superior antes de salir de casa, “sin importar el tiempo”.

También es muy importante llevar una dieta saludable y optar por los alimentos naturales y orgánicos ricos en ácidos grasos omega 3, 6 y 9, y es que las hormonas de crecimiento, los antibióticos y los pesticidas son capaces de afectar a nuestro sistema de gestión de antioxidantes, algo que puede hacer que nuestra piel envejezca más rápido. Y entre las sustancias más perjudiciales figuran el azúcar, la sal, el sodio y las llamadas grasas malas.

Si tienes la piel seca o irritada, un champú anticaspa también puede ser de gran ayuda. Sin embargo, no se recomienda utilizarlo de manera regular: solo en situaciones de emergencia.

Para mantener tu piel suave e hidratada, es necesario seguir la denominada regla de los 60 segundos, afirma Lancer. En otras palabras, tienes que aplicar la crema en un plazo de tan solo un minuto después de lavarte la cara. Otro secreto es tomar un día de descanso cada mes: simplemente deja de usar productos cosméticos por 24 horas.

El ejercicio constante también ayuda a mejorar la circulación de la sangre y la linfa, hacer que tu piel luzca más radiante y eliminar toxinas. Sin embargo, es necesario limpiar la piel antes del entrenamiento para evitar que aparezcan poros obstruidos y acné. Y durante el ejercicio, utiliza una toalla limpia para quitarte el sudor.

