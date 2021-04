Las ciudades más contaminadas de América Latina

Habrá quienes lo nieguen, pero el cambio climático es un problema para el planeta Tierra. De hecho, la ONU viene advirtiendo que solo nos queda tiempo hasta 2030 para tomar medidas drásticas frente a la situación. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cuáles son las ciudades más contaminadas de la región?

“El tiempo se acaba para evitar que el cambio climático se convierta en una catástrofe permanente”, reiteró la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del Día Mundial de la Tierra de este año.

La organización lleva advirtiendo al respecto desde 2018, cuando informaron que 2030 es el año límite para disminuir la contaminación, principalmente la de dióxido de carbono (Co2), causada principalmente por los combustibles de los vehículos convencionales.

“El consumo mundial de carbón para generar electricidad debe reducirse para 2030 en un 80 por ciento por debajo de los niveles de 2010. Eso significa que las economías desarrolladas deben comprometerse a eliminar el carbón para 2030 y que los demás países deben hacerlo para 2040”, reiteró en un comunicado.

Así lo han hecho también activistas ambientales internacionales, como la joven sueca Greta Thunberg, que se ha convertido en una figura clave de la lucha por el medio ambiente. Así lo ha denunciado ante la ONU con su emblemática frase “Nuestro mundo se está prendiendo fuego”.

Si bien la problemática de la contaminación del aire es un asunto mundial, no en todos lados la situación es igual. Acerca de América Latina en particular, los números no son alentadores.

¿Cuál es la situación de la contaminación del aire en América Latina?

Según el más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acerca de la movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe, cerca de 100 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en áreas con mala calidad de aire.

Esto se debe, principalmente, al transporte terrestre, una de las principales fuentes de contaminación. Según las estimaciones del PNUMA, el número de vehículos podría triplicarse para 2050, con 200 millones de vehículos en la región.

Para evitar las consecuencias de estas proyecciones, el informe propone la alternativa de la movilidad eléctrica, vehículos que no necesitan de carbón y que, de implementarse de forma masiva, podrían reducir drásticamente la contaminación del aire del continente.

De hecho, una prueba vívida de que un cambio del paradigma del transporte ha sido las fuertes reducciones de la contaminación del aire durante los períodos de mayores restricciones de movilidad a causa de la situación sanitaria. Así lo señaló el PNUMA al igual que Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que pone como ejemplo la capital peruana, Lima, en la que se observó “una mejora notable en la calidad del aire debido a que las medidas de distanciamiento social para combatir el coronavirus (COVID-19) han hecho que la gente permanezca en sus casas y los negocios cambien su manera de operar”.

Sin embargo, ambos órganos coinciden en lo mismo: la situación sanitaria actual y sus consecuencias positivas en los niveles de contaminación a nivel mundial —no solo en materia de aire, sino en todos— es producto de las circunstancias y, por ello, anecdótica: si no se hacen cambios estructurales en las distintas industrias, en este caso la del transporte, cuando la pandemia pase, la calidad del aire volverá a descender.

Por ello, además de la alternativa de la movilidad eléctrica, el BID propone optar por políticas que hagan viable el teletrabajo para ciertos sectores de manera permanente, ya que la pandemia ha demostrado que muchos podrían continuar de este modo.

Algunas alternativas para evitar la contaminación del aire parecen estar claras, ¿pero cuál es la realidad latinoamericana?

Los países y las ciudades más contaminadas de América Latina

Según un informe de la web de datos estadísticos Stadista basado en datos de 2019 —cabe destacar que se trata del último año antes de la pandemia, y por ello con una movilidad normal en el mundo—, Chile es uno de los países con más contaminación atmosférica de la región, no solo por su “origen industrial y del transporte”, sino como “consecuencia de una mezcla cultural y geográfica en el país, donde la contaminación generada por la quema de leña para calefacción y cocina queda atrapada por las montañas que rodean los extensos valles del país sudamericano”.

De hecho, de las 15 ciudades mencionadas en el informe, 12 son chilenas, y las otras tres pertenecen a México. Titulado “Ciudades latinoamericanas con la peor calidad del aire según la concentración de materia particulada en 2019”, el informe mide los datos en microgramos por metro cúbico de PM.

Coyhaique, en la región de Aysén, centro sur de Chile es la que lidera la lista, con 41,5 PM; Toluca, estado de México, está quinta con 29,4 y sexta Santiago de Chile, con 27,7.

Un informe de 2018 del World Air Quality Report presenta mediciones similares, con Perú y Chile a la cabeza. “La concentración de partículas ligeras, uno de los indicadores más usados para medir la polución del aire, alcanza un promedio de 28 micrómetros por metro cúbico en Perú y casi 25 en Chile”, asegura.

Así es el ranking que presenta de países, medido en también en microgramos por metro cúbico de materia particulada:

1.Perú (28)

2.Chile (24,9)

3.México (20,3)

4.Brasil (16,3)

5.Colombia (13,9)

6.Puerto Rico (13,3)

Este es el ranking por ciudad:

1.Santiago de Chile (24,9)

2.Lima (28)

3.Ciudad de México (19,7)

4.San Pablo (16,2)

5.Bogotá (13,9)

En el mismo reporte pero de 2020, los resultados demuestran la reducción de la contaminación atmosférica ocasionada por la reducción de la movilidad durante la pandemia.

Así se redujeron los números:

1.Chile (19,3)

2.Guatemala (19,2)

3.México (18,9)

4.Perú (17,9)

5.Colombia (15,6)

6.Argentina (14,2)

7.Brasil (14,2)