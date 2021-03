Consejos para evitar plásticos desechables este verano

Durante esta época del año, especialmente en Semana Santa, muchos aprovechan para salir a pasear con familiares y amigos. Este año, a pesar de que la mayoría de guatemaltecos aún no han sido vacunados contra el COVID-19 y el gobierno decretó restricciones de movilidad y aforo para estas vacaciones con el fin de evitar contagios, las personas ya han visitado las playas y otros destinos turísticos en el país.

Es posible que este año los lugares turísticos terminen llenos de basura y plásticos luego del paso de sus visitantes.

Por ello, es necesario que el turista tome conciencia y evite el uso de productos como botellas plásticas de agua y otras bebidas refrescantes, bandejas, platos, cubiertos y vasos desechables plásticos o de duroport para alimentos, entre otros.

Para el director de la organización Rescue the Planet, Sergio Izquierdo, el plástico desechable representa uno de los mayores peligros para el medio ambiente, dado que tarda cientos de años en degradarse. Desde su invención, se ha introducido cada vez más en la vida cotidiana y su uso suele aumentar con mayor frecuencia en épocas festivas.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la producción de plástico en todo el mundo puede alcanzar hasta 33 millardos de toneladas para el 2050, y alerta que este material representa el 80 por ciento de la basura en los océanos y costas.

Izquierdo aseguró que actualmente se han introducido opciones llamadas plásticos “biodegradables”, que en la realidad no funcionan como quieren hacer creer.

“Estos no se degradan como una cáscara de banano. Hasta el momento no existen opciones capaces de ser degradadas en condiciones naturales en el medio ambiente, solamente lo hacen en condiciones de laboratorio, las cuales no existen en el país”, expresó el ambientalista.

Consejos

La organización brindó seis consejos a los guatemaltecos y los retó a disfrutar de este verano de una manera amigable con el medio ambiente.

1. Evitar los alimentos envasados: Lleve su propio recipiente o bolsa de tela a las compras. Busque también comercios de venta a granel. Cada vez hay más y podrá comprar arroz, pasta, legumbres, frutos secos y cereales usando sus propios envases o bolsas de tela.

2. No comprar botellas de agua desechables: Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico. Son alrededor de 1.5 millones de barriles de petróleo los que se necesitan cada año para producir las botellas para agua solamente en Estados Unidos. Sustitúyala por una botella reutilizable y agua filtrada. No reúse las botellas de plástico, ya que sus componentes tóxicos pueden pasarse al agua.

3. Preferir los productos frescos: Los congelados generan muchos residuos plásticos. Incluso los envases de cartón pueden estar recubiertos de una fina capa de plástico.

4. Elegir siempre botellas de vidrio: Al comprar bebidas carbonatadas, jugos o salsas, prefiera vidrio es cien por ciento reciclable. Mejor aún si consigue opción retornable, ya que se reutiliza una y otra vez sin producir desechos.

5. Hacer las compras en mercados: Allí podrá comprar frutas y verduras de temporada sin embalajes de plástico. Puede llevar su compra en bolsas de tela o en el carrito de la compra.

6. Evitar empaques de plástico “biodegradables”: Preferir alternativas reutilizables contribuyen más a resolver el problema. Los plásticos “biodegradables” no se biodegradan en la naturaleza, necesitan de procesos industriales específicos, en instalaciones que no existen en Guatemala.