“Como si fuera Navidad”: colas en las librerías por la vuelta de Sally Rooney

El ansiado regreso de Sally Rooney, autora de moda entre milenial y generación Z, dejó desde primera hora de este martes unas colas en las librerías británicas “como si fuera Navidad”, una expectación que los libreros no veían desde el fenómeno Harry Potter.

La tercera novela de Rooney, Beautiful World, Where are You (Dónde estás, mundo bello), uno de los lanzamientos más esperados de la “rentrée” literaria, aspira a repetir el vertiginoso éxito de Gente normal y Conversaciones entre amigos, pasaporte de la autora irlandesa a la fama internacional.

Tal era la expectación por el nuevo libro que unas 50 librerías en el Reino Unido -20 independientes y 30 de la cadena Waterstones- decidieron celebrar con los fans el “día Rooney”, subiendo antes las persianas para que aquellos más impacientes pudieran hacerse con su copia.

En el corazón de Londres, la fiesta empezó en la noche del lunes, en vísperas del lanzamiento, con un evento exclusivo en la librería Waterstones de Piccadilly, donde Rooney leyó el primer capítulo del libro y firmó ejemplares para el centenar de seguidores que consiguieron una entrada para el encuentro antes de que se agotaran, en julio.

Decenas de lectores aguardaban este martes desde las siete de la mañana a las puertas de BookBar, una de las librerías que abrieron a las ocho, una hora antes de su horario habitual, para unirse al “festival literario”, dijo a Efe la librera Chrissy Ryan, en la jornada más ajetreada que ha vivido al frente del pequeño negocio, inaugurado en abril al norte de Londres.

“Me recuerda a cuando solíamos hacer cola en las librerías a medianoche para conseguir un libro de Harry Potter, y creo que esa es la misma generación que ahora; como jóvenes adultos, compramos las novelas de Sally Rooney para evocar aquellos tiempos”, asegura la librera, entusiasmada con el ambiente, “parecido a fechas navideñas”.

Como en Navidad, fueron muchos los que también madrugaron para abrir antes los regalos, en este caso una bolsa de tela con postales, chapas y otros artículos promocionales que la editorial Faber & Faber preparó para la ocasión.

También te puede interesar: