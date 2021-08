Las novelas de Javier Marías son grandes acontecimientos. Me confieso ávido lector de sus obras desde que experimente toda una epifanía leyendo Corazón tan blanco, que luego confirmé con ‘Mañana en la batalla piensa en mí’, títulos extraídos de los diálogos de Shakespeare. Es del dominio público que Marías tiene madera de Premio Nobel, ha ganado casi todos los premios literarios habidos y por haber: De la crítica, Dublin Literary Award, Ennio Flaiano, Ciudad de Barcelona, Prix L´Oeil et la Lettre, Rómulo Gallegos, Prix Fémina Étranger, Mondelo, Fastenrath, Tomasi di Lampedusa, Corriere della Sera, Público de Portugal, Nely Sachs, Grinzane Cavour, Alberto Moravia, etcétera. Le quedan pocos por obtener, y con más de 9 millones de libros vendidos está comprobado su reconocimiento global. Y no es solamente un gran novelista, sino también es un traductor impecable, porque su versión del ‘Tristram Shandy’, de Lawrence Sterne, es un clásico, y de alguna manera influyó en su obra, desatando la fluidez y la pasión por los grandes textos.

La aparición de Berta Isla en 2017 fue motivo de gran entusiasmo porque en lugar de disminuir en sus contribuciones, Marías se había superado en plena madurez, y en sus declaraciones expresó que había quedado tan exhausto que consideraba que esa sería su última novela. Pero nada que ver, de inmediato estaba trabajando en otra, y este año lanzó la segunda parte de la historia, añadiendo a las 544 páginas de la primera parte 680 en ‘Tomás Nevinson’, que es imam novela igualmente deliciosa o quizá mejor, porque la audacia del autor lo ha llevado a dominar ese estilo de recrear los pasajes, de contar con lujo de detalles lo que sucede, reflexionando sobre el sentido y las posibilidades, manteniendo el suspenso.

‘Tomás Nevinson’ es una historia de final de siglo XX de espionaje y clandestinidad, enrolado en el servicio secreto británico casi bajo extorsión, en sus días en Oxford, situación que su esposa, Berta, ignora, extrañando sus desapariciones frecuentes y prolongadas: “Lo dicen como si no fuera ese el destino de casi todos nosotros, como si eso no fuera lo que le espera a todo el mundo desde su nacimiento, pasar por la tierra sin que su presencia la altere lo más mínimo, como si todos fuéramos solo adornos, figurantes de un drama o figuras de fondo inmóviles hasta la eternidad en una pintura, masa indistinguible y prescindible y superflua, conmutables e invisibles todos, todos nadie”. Medio español y medio inglés, ingresa al servicio secreto gracias a su dominio de idiomas, forzado por un crimen inesperado del cual se sabe inocente, y aprende a callar y resignarse. Al final de la primera parte, regresa con Berta luego de varios años de misión, pero ya no es posible recuperar el equilibrio.

La reciente segunda parte lleva por título el nombre del protagonista masculino, ya separado de Berta, aunque se frecuentan; él llega a comer con sus hijos y acude a sus celebraciones, e incluso se permiten eventuales ocasiones de placer físico, pero sabiendo que hay un muro que los separa. Tomás está fuera del servicio secreto y trabaja de funcionario anodino, cuando la sombra del pasado se le aproxima y lo insertan en una misión como verdugo, cambia de identidad, se traslada a Ruán, una ciudad que entendemos no se llama así, y empieza a observar, vigilar y espiar a tres mujeres, para identificar quién de ellas es Magdalena Orúe O´Dea, exintegrante de IRA/ETA, con la intención de conducirla a los tribunales si encuentra pruebas suficientes, o matarla en caso necesario: “Yo fui educado a la antigua, y nunca creí que me fueran a ordenar un día que matara a una mujer. A las mujeres no se las toca, no se les pega, no se les hace daño…”. El voluminoso libro se extiende con frescura, y los lectores podemos ir irrumpiendo en la vida secreta de las tres mujeres sospechosas: Inés Marzán, Celia Bayo y María Viana. Un verdadero festín.