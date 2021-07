Christopher Lutz recibe Orden del Pop, del Museo Popol Vuh

Christopher Lutz, cofundador del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Cirma), agradeció al Museo Popol Vuh el otorgamiento de la Orden del Pop 2021. En una ceremonia virtual transmitida anoche, Lutz aceptó la distinción que honra los méritos de personas que contribuyen a la conservación, investigación y difusión del Patrimonio Cultural de Mesoamérica.

“Deseo manifestar mi gratitud al Museo Popol Vuh por haberme reconocido con la Orden del Pop. Acepto el reconocimiento, pero creo que todos mis compañeros y compañeras lo merecen también”, señaló.

Nacido en septiembre de 1941 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Christopher Lutz es doctor en Historia, con especialidad en la historia de América Latina, por la Universidad de Wisconsin-Madison, y uno de los académicos más respetados en su género. Ha publicado 16 libros, numerosos artículos y más de 30 coediciones con estudiosos reconocidos, con amplia circulación en el circuito científico y académico mundial.

La Orden del Pop reconoce el aporte de Lutz por medio de Cirma, institución que alberga tres acervos invaluables: la Biblioteca de Ciencias Sociales, la Fototeca Guatemala y el Archivo Histórico. Además, Lutz fundó la editorial no lucrativa Plumsock Mesoamerican Studies, cuyo propósito principal es traducir al español los estudios acerca de Guatemala.

Distinción a reportaje de “elPeriódico”

En la misma ceremonia se otorgó el premio Huun al periodista Jaime Moreno, de ‘elPeriódico’, por el reportaje ‘Tikal: Nuevas perspectivas de una ciudad cosmopolita’, publicado en abril por este medio.

En su discurso de agradecimiento, Moreno rememoró: “La primera vez que escuché tanto de la Orden del Pop como del Premio Huun fue hace unos 15 años. En ese momento era guía voluntario del Museo Popol Vuh y comenzaba mis estudios de Historia del Arte en la Universidad Francisco Marroquín. En esa ocasión, Michael Coe recibió la orden. Llamó mi atención el otro reconocimiento, hecho a un reportaje que hablaba sobre una prensa especializada en temas de arqueología e historia”.

“Años después comencé a trabajar en medios. Si acaso me tracé una meta —porque el periodismo no se trata de metas personales, sino de la búsqueda de la verdad—, fue la de alguna vez contar tan bien una historia como para que fuera digna de recibir el reconocimiento del Museo Popol Vuh. Me honra al fin haber alcanzado el objetivo, sobre todo con la fascinante historia de Siyaj K’a’k, un pasaje de la historia maya que debería estar perdido, pero que gracias a la epigrafía y a la evidencia arqueológica se ha podido rescatar y difundir como parte del proceso de construcción de memoria colectiva mesoamericana”, explicó Moreno, quien agradeció a ‘elPeriódico’, a su familia y al Museo Popol Vuh.

Jaime Moreno es licenciado en Letras; tiene estudios en Historia del Arte y una maestría en Gestión del Patrimonio. Se ha desempeñado como periodista cultural para ‘elPeriódico’ y otras publicaciones, así como gestor para proyectos relacionados con museos y puesta en valor del patrimonio cultural.