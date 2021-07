El recurso del asombro

La elección de la creación literaria como forma de vida es una aventura extraordinaria, un salto al vacío que siempre sorprende, porque, no importando las condiciones ni la época, siempre surgen individuos que desde su circunstancia enfrentan el reto de escribir novelas, cuentos, teatro, poesía en contra de la corriente, sobreviviendo, y sabiendo que de miles que lo intentan, uno o dos por generación logran sintonizar con los suyos, con los lectores de su tiempo, y todavía son menos quienes logran trascender más allá de los límites, fronteras, idiomas y el tiempo. El reto es inmenso, las probabilidades escasas, pero nada detiene al instinto y la voluntad. Los lectores son muchos o pocos relativamente, porque la lectura refiere al hábito especial de un sector que ha formado el gusto y que como con un vicio está ávido de emociones, de descubrimientos, de esa mezcla de asombro, encanto, entendimiento y trascendencia que se encuentra al azar entre la inmensa cantidad de propuestas que se exhiben en las librerías y en las redes. Los consumidores de literatura no abundan, y se corre el riesgo de resultar escribiendo para otros similares, para autores enredados en las mismas angustias y preocupaciones, pero una obra sobresale cuando amplía su opción a sectores más amplios, que caen absortos ante la fuerza de la imaginación, de la forma y el fondo.

Un ejemplo de lo que es el escritor y su obra se evidenció ante mi vista cuando en un crucero urbano, en el breve espacio de un semáforo en rojo, quedé anonadado ante un sujeto soñador o desesperado, vestido a lo personaje de Charles Dickens, que con una sombrilla y una pelota logró en uno o dos minutos atraer la atención. No era el típico caso patético de personajes tristes con sus machetes sin filo, cargando bebés, que apelan a la compasión y la caridad. Ellos piden sin iluminar, pero el artista revelador que contemplé absorto me trasladó a un gran circo cuando lanzó la pelota al aire, la sostuvo en la punta del paraguas y la hizo girar sobre su eje, manteniendo el equilibrio puso el mango del paraguas en su maxilar inferior y moviéndose él y el paraguas y la pelota, ofreció un espectáculo impresionante y fugaz. Fuera de mi costumbre, abrí la ventanilla y colaboré con lo que tenía a la mano, porque me acababa de hacer vivir una epifanía.

El escritor que arranca su carrera enfrenta la misma meta que los artistas callejeros, porque tienen que encontrar con ingenio algo que contar que sorprenda, y demostrar destreza para que los conductores aplaudan y contribuyan. Es igual con el escritor, que tiene que entusiasmar a los lectores, elegido entre miles de opciones en la librería, para que paguen y la devoren en privado, sin testigos, solos con la obra, disfrutando en forma y fondo. La tarea del lector es pasiva, aunque en el proceso de lectura también participe, pero la del autor es activa.

Los escritores no debieran de exponerse a estar reclamando ayuda de sus Estados, o a sentirse huérfanos porque no se los protege, porque ni aquí ni en otra parte del mundo dignifica ser objeto de caridad, porque el reto creador exige al artista ganarse al público con destreza, con ingenio, con virtuosismo. La escritura de la obra literaria es una aventura, porque tiene que asombrar, lograr con la herramienta de la escritura la revelación de algo que está más allá de la realidad y de lo cotidiano, porque esos breves instantes dedicados a la lectura nos aferran a nuestra humanidad, nos distancian de los animales, vegetales y las piedras, nos aproxima a la fascinación.