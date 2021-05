Samsung presenta funciones de su línea Micro LED y Neo QLED 2021

Samsung Electronics, fabricante de televisores líderes en el mundo por 15 años consecutivos, anunció los detalles de su Visual Display Tech Seminar 2021, evento que destaca la tecnología, las funciones y la innovación de las nuevas líneas de productos de este año, abarcando Neo QLED 8K/4K, Micro LED y el galardonado portafolio Lifestyle de Samsung.

La línea de productos 2021 de Samsung está equipada con hardware y software avanzados que son diseñados para brindar una experiencia de visualización como nunca. La tecnología ha habilitado calidad de imagen excepcional, recursos inteligentes y experiencias gaming, junto con funciones y servicios integrados al estilo de vida que habilitan la máxima usabilidad.

• Neo QLED 8K, 4K y calidad de imagen: las Quantum Mini LEDs están en el centro de la innovación y, combinadas con la Tecnología Quantum Matrix de Samsung y el procesador Neo Quantum de última generación, las Neo QLEDs brindan una calidad de imagen realista que es nítida y clara como nunca.

• Micro LED: a diferencia de cualquier otra pantalla disponible actualmente en el mercado, Samsung Micro LED produce una vibración y un brillo de color asombrosos con tecnología de pantalla LED auto emisiva junto con un procesador Micro AI completamente nuevo que ofrece contenido HDR impresionante.

• Experiencias gaming: los televisores Neo QLED 2021 de Samsung brindan la mejor experiencia gaming incluso para los jugadores más ávidos, tanto en PC como en consola. Las nuevas funciones, como Super Ultra Wide Game View (vista de juego super ultra ancha) y el modo Auto Game (juego automático), proporcionan un rendimiento perfeccionado, funciones de gráficos en movimiento, un retraso de entrada reducido y, en última instancia, un sonido más completo e inmersivo impulsado por IA.

• TV Lifestyle: el galardonado portafolio de televisores de estilo de vida de Samsung viene equipado con nuevos lanzamientos de productos y extensiones de línea para The Frame, The Serif y The Sero.

• Monitor: Luego de un año de trabajo y aprendizaje hechos de forma remota, el tradicional 9-5 ya no existe. Los nuevos M7 y M5 de Samsung son las primeras pantallas del tipo “hace todo” del mundo, integradas con sistema operativo Tizen, que permiten a los usuarios trabajar, aprender o ver contenido desde cualquier lugar y en cualquier momento. Más información: http://news.samsung.com/latin