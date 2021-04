La Pradera y Dress for Success entregan donativo

El centro comercial Galerías La Pradera y Dress for Success unieron esfuerzos en marzo, para crear la campaña Donate for Success, en donde el centro comercial fue punto de acopio, para que todas las mujeres pudieran donar prendas de ropa; accesorios como collares, aretes, pulseras, zapatos y carteras en buen estado, para apoyar a que Dress for Success continúe impactando en la vida laboral de mujeres vulnerables.

Gracias al apoyo de muchas personas se estará transformando la vida de alrededor de 250 mujeres con un total de 1,797 prendas recaudadas, entre las cuales se encuentran vestidos, blusas, faldas, pantalones, zapatos, sacos, carteras y otros accesorios.

Dress for Success es una organización sin fines de lucro, que llegó a Guatemala en 2018, proporcionándole apoyo a las mujeres a través de herramientas profesionales que les permitan acceso a fuentes de empleo. Esto lo realiza por medio de capacitaciones con un Diplomado de Desarrollo Humano, produciendo su imagen y preparándolas para entrevistas laborales, brindándoles un atuendo apropiado, para potenciar su autoestima y seguridad al momento de solicitar empleo.

Carmen Portillo, directora ejecutiva de Dress for Success, comenta: “Estamos muy contentos con los resultados y agradecemos a todas las personas que nos apoyaron con su donativo, pues gracias a esto, podremos continuar capacitando e impulsando a más mujeres para que puedan alcanzar su independencia económica y que sean contribuyentes activas en la economía del país”.

Dress for Success también asesora a las candidatas para la elaboración de sus hojas de vida. Posterior a la confirmación de su plaza, le entrega un armario cápsula para 30 días, con el objetivo de apoyar a mantener una imagen que potencie el éxito.

“Es un gusto poder realizar este tipo de actividades y alianzas pues sabemos que poder transformar la vida de una mujer, genera un impacto positivo en su familia y en la comunidad”, indicó Jorge Najarro, gerente general del centro comercial La Pradera.