Claves del servicio al cliente de Bantrab, con la inteligencia artificial de Microsoft

“Hacer del cliente el centro de un proyecto revolucionario”, fue la premisa bajo la cual Bantrab dio un paso estratégico hacia una creciente transformación digital, apostando por la revisión y el almacenamiento de enormes cantidades de datos a través de Azure Data Lake, un servicio de análisis de Microsoft que ayuda a tomar medidas más acertadas a partir de información microsegmentada.

En un año tan desafiante como 2020, Bantrab potenció sus procesos tecnológicos para conectar mejor con sus clientes, partiendo de sus gustos, comportamiento y necesidades. Incluso en los tiempos retadores del Covid-19, esta estrategia ha resultado valiosa, pues la meta de colocación de créditos se cumplió en 114 por ciento.

En otras palabras, apostó por la personalización a partir de datos. Se dice que en la era de la información, la data es el nuevo petróleo. Y así lo demuestra la experiencia de Bantrab. El banco comprendió que hacer un uso avanzado de la data de sus clientes, disponible en las bases de datos del banco, podría diferenciarlo de otras instituciones.

Se trata de un proyecto sin precedentes para el sector bancario en Guatemala: la combinación de información e Inteligencia Artificial genera insights que han permitido a Bantrab generar servicios que atiendan las necesidades de los clientes en el momento oportuno y, en consecuencia, aumentar los montos de desembolso promedio en 25 por ciento.

“No hay nada más desesperante que recibir llamadas de alguien que conoce nuestro flujo de dinero, lo que compramos, cuándo lo hacemos y, a pesar de eso, que nos haga ofertas que no se ajustan a nuestra necesidad o no nos interesan. Eso demuestra que realmente no nos conocen. Por eso hay que crear un genoma de cliente, ese ADN que describe a cada persona, lo que le gusta, lo que hace y el ciclo de vida donde se encuentra ese cliente”, señala Brenda Menjívar, directora corporativa de Investigación, Desarrollo e Innovación de Bantrab.

En este proceso, Data Lake y la Inteligencia Artificial permiten armar rompecabezas que describen la historia de vida de una persona. “Aprendimos a enlazar todo ese camino y más que a responder las preguntas correctas, a hacer las preguntas correctas”, explica Menjívar.

“Queríamos escalabilidad y seguridad en la nube, y Azure nos da opción de doble cifrado de información y certificaciones de seguridad y privacidad de la data inigualables. Eso es fundamental para nosotros y para nuestros clientes. La oferta de Microsoft reúne todo lo que necesitábamos en materia de negocio: flexibilidad, agilidad, escalabilidad y seguridad”, agrega Menjívar.