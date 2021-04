Lotería Santa Lucía, la organización tras los sorteos

Lotería Santa Lucía realiza sorteos semanalmente y para dar fe de la legalidad, se conforma una Mesa Directiva, integrada por directivos y representantes de las instituciones o entidades que velan por la transparencia en la realización de los sorteos, compuesta por un delegado de la Contraloría General de Cuentas, un representante de Gobernación Departamental, un representante de Junta Directiva, un representante de Gerencia, y un Vecino Honorable.

El vecino honorable: es un representante de la sociedad civil, que participa durante la realización del sorteo para dar fe y legalidad del mismo. Debe ser: ser guatemalteco, mayor de edad, no ser Comprador Mayorista de billetes de Lotería Santa Lucía, no tener familiares laborando en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala o Lotería Santa Lucía dentro de los grados de Ley, no ser persona expuesta políticamente.

También cuentan con la figura del Comprador Mayorista que es el distribuidor autorizado para la venta de billetes de Lotería Santa Lucía, que puede ser con o sin discapacidad visual. Cuenta con un número de registro para la compra de números de Lotería Santa Lucía.

De acuerdo a regulaciones del Código Civil Decreto Ley Número 106, Artículo 2139, se debe haber vendido al menos el 80% de los billetes emitidos para realizar los sorteos en las fechas programadas. Derivado de que no todos los sorteos son vendidos al 100%, sucede que en ocasiones el número que no fue vendido sale premiado entre los tres premios mayores.

Cuando un número formado, es ganador de uno de los tres premios mayores y según el registro del sistema no fue vendido, este número no se vuelve a jugar. Según los estatutos el premio es distribuido entre los cinco números correlativos anteriores y los 5 números correlativos posteriores al número que sale premiado. La emisión es de 80,000 billetes numerados del 00,001 al 80,000.

Pago de premios

Ser mayor de edad, presentar DPI y fotocopia, número de Identificación Tributaria, presentar billete original. Todos los pagos de premios están sujetos a retención del Impuesto Sobre la Renta 10% y el Impuesto sobre el Timbre 3%. Los premios en efectivo, se pagan en las ventanillas de Lotería Santa Lucía en la ciudad capital, 3ª. Avenida 8-65 zona 1 Guatemala, de lunes a viernes en horario de 07:00 a 15:00 horas.

