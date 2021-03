cbc referente en igualdad de género en las Naciones Unidas

Desde 2018, cbc adoptó los siete Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs, por sus siglas en inglés), un conjunto de principios que ofrecen orientación a las empresas sobre cómo promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el lugar de trabajo y la comunidad.

Ahora, tres años después, cbc se convierte en la primera empresa guatemalteca que participó en el foro “Target Gender Equality Live”, siendo una de las cuatro empresas que expuso en el foro “10º aniversario de los Principios de Empoderamiento de la Mujer: Fundamentos para la equidad en la práctica”, en reconocimiento por su compromiso con el cumplimiento de estos siete principios en toda su cadena de valor.

En entrevista con María José Villanueva, directora corporativa de Gente y Gestión de cbc, compartió cómo adoptar este tipo de lineamientos ha cambiado la visión de la empresa en alcanzar la equidad de género y cómo, a través de los programas, han permitido destacarse a nivel mundial en esta temática.

María Jose Villanueva, directora corporativa de Gente y Gestión de cbc

“Las pequeñas cosas hacen grandes diferencias. Hay que saber cuáles son las barreras en el camino y saber que hay que llevar una misma gestión de oportunidades entre hombres y mujeres con proyectos factibles y viables”, comparte Villanueva. Añade que gracias a programas implementados por cbc se han convertido “en referente de éxito para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”.

María José Villanueva representó a la corporación en el foro virtual junto con otros directivos de empresas como GAP, Natura&Co y MetLife, quienes conversaron sobre la equidad de género, los logros y retos a superar. “Es de inspirar a otros, no solo para promover la igualdad de género sino para quitar la etiqueta de ‘no me digan que no se puede, porque todo es posible’”, comparte.

“El liderazgo inclusivo permite oportunidad de desarrollo para todos y ese es el principal propósito de nuestra Cultura”. — María José Villanueva, directora corporativa de Gente y Gestión de cbc.

Explica que los programas que se han implantado dentro de la compañía son: A tu lado, Mujeres líderes, Dream work y Bienestar integral y que sirven como referente de éxito. “Cada uno de estos programas está diseñado para crear competencias, capacitación, acompañamiento psicológico, actividad física, nutrición y otros aspectos. Es fundamental que se puedan implementar más formas que busquen el bienestar integral no solo de las mujeres sino el de todas las personas”, concluye.

Los siete Principios de Empoderamiento de las Mujeres

1. Establecer un liderazgo corporativo de alto nivel para la igualdad de género.

2. Tratar a todas las mujeres y hombres de manera justa en el trabajo.

3. Asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores, de las mujeres y los hombres.

4. Promover la educación, la capacitación y el desarrollo profesional de las mujeres.

5. Implementar el desarrollo empresarial, la cadena de suministro y las prácticas de comercialización que empoderan a las mujeres.

6. Promover la igualdad a través de iniciativas comunitarias y de promoción.

7. Medir e informar públicamente sobre el progreso para lograr la igualdad de género.