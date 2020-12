Rosselló Apartamentos: Vivienda vertical sin precedentes

Rosselló Apartamentos es un proyecto habitacional de Grupo Tarsus, una desarrolladora inmobiliaria conformada por profesionales jóvenes comprometidos con la innovación y la alta calidad, alineados con las nuevas necesidades habitacionales, que a través del proyecto Balmes 47 ha ganado el Galardón de Oro del FHA al “Proyecto Vanguardista en Propiedad Horizontal” del año 2020, reconociendo el desarrollo, innovación, creatividad y financiamiento del mismo.

Grupo Tarsus que es una desarrolladora de capital 100% guatemalteco, representa un salto de innovación arquitectónica en Guatemala para la vivienda vertical, y se ha convertido en un ícono del sector inmobiliario, creando un sello de diseño y calidad característico, que se multiplica en su nuevo proyecto Rosselló Apartamentos, ubicado en el mejor sector residencial de zona 13, a un paso de Avenida Las Américas.

El Proyecto Rosselló Apartamentos

Rosselló Apartamentos se define como un proyecto de vivienda vertical, un pequeño tesoro en la ciudad, distinguido por su emblemática y disruptiva fachada, con piezas de concreto únicas, hechas a mano y a la medida, instaladas pieza por pieza. Tiene un concepto boutique basado en la filosofía de “Love where you live, live like you want” (Ama el lugar donde vives, vive como deseas). Y con ese concepto revolucionario se crearon experiencias integrales en espacios bien diseñados para tener una mejor calidad de vida.

Como solución habitacional ofrecen a los clientes elegancia, modernidad y sofisticación acompañados de su concepto boutique, con modelos de 1, 2 y 3 habitaciones, con una extensión que va desde los 54 hasta los 87m2. Los espacios fueron diseñados para que convivan de uno a cuatro miembros de la familia, con opción a tener mascotas. Cuenta con tan solo 46 apartamentos y de 4 a 5 vecinos por nivel.

El edificio cuenta con espacios de lujo: Sky Pool climatizada, Wellness Room, Bar Lounge, Terrace Fireplace, Fitness Center, Business Center, es Pet Friendly, además tiene vista a la ciudad y a los volcanes, recreando un nuevo concepto “Rosselló Lifestyle”. Rosselló cuenta con acabados de la mejor calidad en el mercado para asegurar su inversión.

Grupo Tarsus tiene además, una excelente relación con los bancos del sistema, lo cual permite dar una variedad de opciones para la adquisición de su hogar, y también cuenta con un dinámico grupo de profesionales para la asesoría individualizada. Sus propuestas abarcan desde amplios plazos de fraccionamiento de enganche, atractivas tasas de interés, ya que es un proyecto que trabaja a través del sistema FHA, permitiendo a sus clientes acceder a porcentajes de enganche bajos, seguro de desgravamen y demás beneficios.

¿Cómo maneja la crisis sanitaria Rosselló?

El proyecto ofrece la opción de hacer reuniones virtuales, lo cual es doblemente conveniente porque a la par de ser la modalidad segura y en crecimiento, le permite seguir con su ritmo de vida. Al mismo tiempo, en su showroom cuentan con todas las medidas sanitarias de seguridad, y sólo se permite el ingreso a cuatro personas a la vez con el debido distanciamiento.

Christmas Fest

Rosselló Apartamentos tiene un festival navideño, a sabiendas que es una época de muchas ilusiones por cumplir, y como acceder a la compra de su hogar es de las principales, cuentan con una excepcional propuesta de beneficios, que podrá conocer al realizar su cita durante el Christmas Fest. Haga su cita por Whatsapp al tel. 4202-0533, ingresando a www.rossello.com.gt o a sus redes sociales.