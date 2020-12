La importancia del equilibrio entre la vida personal y laboral cuando trabajas por tu cuenta

El bienestar, del tipo físico, mental, emocional y financiero, es mucho más que una palabra de moda. Lograr esa armonía adecuada entre el trabajo y la vida personal es esencial para mantener el equilibrio como empleado y como ser humano. Los lugares de trabajo que promueven el bienestar encuentran a sus empleados más motivados, resilientes y productivos, lo que a su vez mejora la retención de trabajadores y el rendimiento de la empresa.

«Para mí, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal son tres cosas: es trabajo, descanso y juego», dice Annabel Zicker, entrenadora y oradora de mentalidad y resiliencia.

“Debe haber una distinción entre descansar y jugar: las cosas que hacemos que nos nutren y las cosas que realmente disfrutamos y que agotan nuestra energía, y debemos reconocer mucha más labor que va más allá de hacer tu trabajo, como cuidar a los niños o parientes.

«Necesitas tener esas tres cosas en simbiosis, sin importar cuán limitado sea tu tiempo, porque en el momento en que el descanso o el juego desaparecen, estamos en un territorio peligroso con agotamiento extremo”.

¿Cómo priorizas el bienestar cuando trabajas para ti mismo? Tener que administrar el trabajo, la vida y todo lo demás, por tu cuenta, a menudo mientras trabajas, vives, eres padre y más, requiere su propio conjunto de pautas útiles. Recibimos algunos consejos de expertos sobre cómo darse un respaldo y un descanso para que puedas ser un buen jefe para ti.

COMIENZA CON ALGO PEQUEÑO

No todo el mundo encuentra fácil de adoptar el concepto de equilibrio entre el trabajo y la vida, pero eso no significa que debas ignorarlo. Todos, sin importar lo ocupados o abrumados que estén, deben salir a tomar aire de vez en cuando.

Para aquellos que intentan descubrir cómo integrar el equilibrio mientras dirigen su propio negocio, la entrenadora de cambio de carrera Alice Stapleton recomienda comenzar de a poco.

“Tómate pequeños descansos, en lugar de esperar a que te tomes mañanas, tardes o fines de semana libres. Incluso solo media hora podría hacer maravillas para refrescar tu mente”, sugiriendo ejercicios breves de atención plena para una sensación inmediata de calma, fácilmente accesible a través de aplicaciones como Headspace y Calm.

Para adoptar con éxito un equilibrio entre el trabajo y la vida, algunas personas necesitan replantear la idea en sus mentes: un simple cambio de redacción podría ayudarte a sentirte mucho más feliz.

“Para algunos, ver el concepto más relacionado con la “integración” que con el “equilibrio” puede ayudar. No tiene que estar uno encendido y el otro apagado, como un columpio. Se trata de garantizar que se preste la misma atención a todas las áreas diferentes de nuestra vida a lo largo del tiempo. Puedes ser creativo sobre cómo hacerlo”, dice Stapleton.

HAZ UN TRABAJO AL DÍA

Las presiones que surgen cuando inicias tu propio negocio pueden resultar abrumadoras; simplemente, no es posible ordenar todo lo que necesitas todos los días, especialmente si enfrentas otras responsabilidades, como las tareas del hogar o el cuidado de los niños.

“Concéntrate en una cosa todos los días que te mantendrá avanzando, incluso si solo envías un correo electrónico durante cinco minutos. Te dará la sensación de que estás progresando. Concéntrate en los pasos individuales en lugar de en el objetivo final”, dice Zicker.

Para los freelancers o que trabajan por su cuenta que se sienten inseguros en este período en particular, Zicker aconseja centrarse en los cambios prácticos y positivos que puedes realizar durante este tiempo, en lugar de concentrarse en los clientes perdidos.

“Piensa en cómo puedes ser flexible y cómo puedes adaptarte realmente a corto plazo, y aprovechar las oportunidades que se te presentan. Para aprovecharlas, debes estar atento a esas oportunidades”, dice Zicker

Si te encuentras con tiempo adicional disponible, aprovecha ese tiempo para pensar en formas en las que puedes volver a capacitarte y mejorar tus habilidades (por ejemplo, cursos de marketing en línea) para estar en una posición más sólida cuando termine este período de incertidumbre.

ACEPTA QUE NO PUEDES HACERLO TODO

Si estás luchando con desconectarte, considera por qué: ¿estás abrumado por el trabajo o te preocupa decepcionar a la gente o ser visto como un fracaso?

“A menudo, nuestra incapacidad para desconectar se debe a que sentimos que estamos perdiendo el control sobre nuestra carga de trabajo. Trata de reconocer y aceptar la idea de que no sucederá nada terrible si no te conectas al trabajo durante unas horas. A menudo, las cosas que consideramos urgentes, realmente no lo son. Si no respondes durante un día, normalmente todo estará bien «, dice Stapleton.

Ella recomienda relajarse de maneras que requieran una concentración total y te mantengan en el presente, como leer, aprender, hacer actividad física o crear algo.

“Estos le dan a tu mente la oportunidad de estar presente, desconectando completamente las preocupaciones relacionadas con el trabajo. Trata de ver la relajación como una prioridad tanto como trabajar, dormir y comer. Es una parte increíblemente importante del autocuidado, que merece la dedicación y el compromiso adecuados para que esto suceda a diario. Bloquea el tiempo en tu diario, como lo harías en una reunión de trabajo, si es necesario”, sugiere Stapleton.

CREA SEPARACIONES ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Las ventajas de trabajar desde casa (vestirse para las llamadas Zoom más importantes, almorzar con los niños, escribir desde la comodidad de la cama) pueden convertirse rápidamente en desventajas si no delimitamos adecuadamente entre el trabajo y todo lo demás.

“Si trabajas desde casa, intenta crear un descanso físico al final de tu jornada laboral. Esto podría implicar apagar la computadora, caminar o correr alrededor de la cuadra o dar un paseo corto, regresar a casa con la cabeza más despejada antes de relajarse”, dice Stapleton.

Zicker recomienda reclamar algún espacio físico de «oficina», incluso si es solo un estante en el que colocar tu computadora portátil y tus audífonos.

“Haz que ese espacio sea lo más permanente posible. No cambies de trabajar en la habitación de los niños a la mesa del comedor y al dormitorio. Intenta crear algún tipo de permanencia en el espacio que estás usando, de lo contrario se vuelve demasiado abrumador y tu cerebro todavía está trabajando sobre lo siguiente que tienes que hacer».

Nota: esto funciona incluso si tienes que trabajar en una esquina de tu habitación, simplemente separa tu cama (todo sobre el descanso) del espacio de tu escritorio (todo sobre el trabajo), y recuerda mantenerlo constante y crear una rutina que se limite a eso.

“Recuerda incluir el descanso y hacer que eso sea tan importante como lo sería una reunión con un posible inversor o el director ejecutivo de la empresa para la que trabajas”, dice Zicker.

SÉ UN POCO EGOISTA

Adoptar de manera efectiva el equilibrio entre el trabajo y la vida personal consiste en reconocer que, si no nos priorizamos a nosotros mismos y a nuestra propia salud mental, seremos de poco beneficio como dueños de negocios, empleados, amigos, padres, lo que sea.

“Crecemos pensando que debemos poner a todos los demás en primer lugar, pero cuando lo hacemos es solo una fracción de nuestro potencial. Una vez que aceptamos que no podemos servir de una taza vacía, debemos poder cuidarnos a nosotros mismos. Podemos dar mucho más”, dice Zicker.

Artículo por Huffpost