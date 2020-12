Películas para emprendedores (que te motivarán a crecer)

Estas películas para emprendedores muestran a grandes como Bill Gates, Steve Jobs o algunos personajes ficticios que tienen algunas lecciones para nosotros.

Algunos considerarían Citizen Kane una de las películas para emprendedores más esenciales (además de una de las mejores obras de la historia). La cinta muestra el crecimiento de Charles Foster Kane, quien después de ser adoptado por un banquero, se convierte en el hombre de negocios más grande de su tiempo, sin ser completamente comprendido por la prensa ni por sus seres cercanos. La obra es una advertencia así como una inspiración.

Como esa, existen otras películas para emprendedores que muestran relatos de individuos que lograron romper los paradigmas y convertirse en millonarios o que al menos revolucionaron sus industrias (tanto en la realidad como en la ficción).

Estas son algunas de ellas:

The Social Network

Cinta que cuenta la historia de la creación de Facebook y los consecuentes problemas legales que enfrentó Mark Zuckerberg mientras la empresa crecía alrededor del mundo, consolidándose como una revolucionaria herramienta que cambiaría la historia. Aunque se toma bastantes libertades con la historia real, presenta a Zuckerberg como un individuo enfocado a crear algo que lo haga resaltar de entre los demás, siempre anteponiendo sus intereses frente a las amenazas que puedan presentarse.

¿Por qué verla?: La cinta, aunque habla de temas más profundos, es un retrato ideal del emprendedor que debe defender su producto y su propio papel dentro de la creación de éste. Toma decisiones sin importar lo que los demás piensen, e incluso eso es lo que hace más misterioso y confuso al personaje. A pesar de que tiene algunas advertencias sobre ese tipo de poder, sin duda es el retrato de liderazgo tecnológico que más ha brillado en esta era.

Steve Jobs

Mientras que la obra de Ashton Kutcher glorificaba a Steve Jobs, convirtiéndolo en un ser casi irreal, esta obra de Aaron Sorkin y Danny Boyle muestra un lado más real del “genio” de Apple, rompiendo los mitos y mostrando cómo la leyenda se formó a través de un misticismo creado por él mismo. A través de tres de los momentos más importantes en su carrera, vemos a un hombre aferrado a su ideal de cambiar al mundo, enfrentándose a empleados, líderes, colegas y su propio ego.

¿Por qué verla?: Además de que es un retrato de cómo se crea la imagen de un genio (algo esencial para crear una figura de emprendedor), presenta el lado oscuro de Steve Jobs y los riesgos que conlleva ese egocentrismo. Aunque puede sumarle al mito del “genio desinteresado», lo muestra en crudo y ofrece valiosas lecciones, como que sí es posible ser revolucionario y que te importen tus relaciones.

Moneyball

Tercera cinta de Aaron Sorkin en esta lista, y es que el guionista es ideal para contar historias de hombres que han roto con lo convencional. Moneyball es una cinta distinta que presenta el caso real de Billy Beane, gerente del equipo de beisbol Oakland Athletic, quienes estaban pasando por uno de sus peores periodos. El hombre decidió implementar un sistema de análisis de jugadores basado en datos para crear un equipo distinto, el cual estableció el récord de 20 victorias seguidas bajo ese sistema.

¿Por qué verla?: Beane no logró cambiar el beisbol de forma sencilla. Se enfrentó al director del equipo, a la barra, y a las críticas de los periodistas deportivos. Sin embargo, en el momento en el que su sistema comenzó a funcionar se demostró que su visión no estaba equivocada (aunque no era del todo perfecta).

Glengarry Glenn Ross

Cinta que aún es recordada por la icónica escena en la que Alec Baldwin da un discurso sobre ventas, el cual representa el inicio del drama, el cual sigue a un grupo de vendedores de bienes raíces que deben llegar a un número de ventas superior al de sus compañeros, ya que al fin de la semana todos los vendedores, excepto los dos mejores, serán despedidos.

¿Por qué verla?: El icónico drama muestra la actitud y los intentos de todos los vendedores para mejorar dentro de su profesión en medio de una crisis en la que se sentían desmotivados y rendidos. Con la amenaza, parece despertar un sentimiento de necesidad por el éxito, lo cual se debe seguir constantemente, según algunos emprendedores.

The Big Short

Excelente obra de Adam McKay que cuenta cómo sucedió la crisis económica de 2008 en Estados Unidos, la cual tuvo un efecto grave alrededor del mundo. Siguiendo tres historias distintas, persigue a hombres que pudieron ver lo que nadie vio antes de que sucediera, teniendo la oportunidad de generar dinero como consecuencia de una crisis. Sin embargo, la cinta no los muestra como héroes, sino como personajes con dudas morales sobre sus acciones.

¿Por qué verla?: Aunque no es una obra de emprendedores per sé, sigue esta idea de observar tendencias donde nadie más las ve, y lo importante se queda en los dilemas morales, ya que mientras millones se quedan sin hogares y dinero, ellos generan millones de dólares.

Pirates Of Silicon Valley

Siguiendo con el espíritu de Steve Jobs, es inevitable revisitar este clásico que fue una película para televisión la cual cuenta la “pelea” entre Bill Gates y el líder de Apple de entre 1971 hasta 1997, mostrando cómo las revoluciones tecnológicas de cada uno fueron inspiración para que el otro las superara y le diera sus propios giros, hasta que ambos tuvieron un papel central en el desarrollo de las computadoras personales, siendo Gates el más exitoso hasta ese punto.

¿Por qué verla?: Cualquier emprendedor ve como grandes ejemplos a Gates y a Jobs dentro del aspecto tecnológico, pero en la obra podemos ver de una forma explícita sus ideales y qué era lo que los motivaba a seguir, mucho más allá del dinero.

Office Space

Brillante cinta de Mike Judge que, a pesar de tener un par de décadas de existencia, parece haber predicho la forma en la que muchos viven actualmente. Sigue a un programador frustrado que trabaja en un cubículo, debe responderle a tres jefes, y trabaja en fines de semana ya que no tiene el valor para alzar la voz. Un día, por azares del destino, su mentalidad cambia y se convierte en un hombre despreocupado con la misión de destruir la empresa en la que trabajaba.

¿Por qué verla?: La cinta representa el sueño absoluto de aquellos que trabajan todo el día en una oficina y que quieren algo más. Lo hilarante de la cinta es que justo cuando el protagonista está despreocupado y no le interesa trabajar, es cuando le parece más valioso a algunos líderes, ya que muestra una seguridad mucho mayor que la del pasado.

Wall Street

Volviendo un poco al tema de los dilemas morales, Wall Street es una excelente cinta que muestra los riesgos de querer llegar demasiado lejos. Bud Fox es un joven inversionista de la bolsa que se termina involucrando con un adinerado asaltante corporativo, quien cada vez más lo involucra en tramas de dinero lo cual pone en riesgo sus finanzas y su imagen pública.

¿Por qué verla?: Volar demasiado cerca del sol puede ser peligroso, y justo esta es la lección de la obra. El hecho de buscar más no significa entrar en negocios oscuros o caer en corrupción.

Fyre: The Greatest Party That Never Happened

Billy McFarland es el ejemplo de que se puede pasar de emprendedor a defraudador en muy poco tiempo. Este documental sigue el mítico Festival Fyre, creado por McFarland, el cual resultó ser un absoluto desastre. Los asistentes llegaron para ver que no había infraestructura, que los actos musicales habían sido cancelados y que no existía lugar para poder dormir o descansar, además de que no había una forma de regresar a sus países (en medio de una isla en las Bahamas). A través de mentiras y un manejo incorrecto del dinero, Fyre se convirtió en un caos y en una advertencia sobre personajes como McFarland.

¿Por qué verla?: Un relato con aprendizaje, que muestra el peligro de algunos llamados emprendedores, de los cuales debemos estar alerta.

Artículo por GQ Magazine