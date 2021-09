Rosalina Tuyuc: “No somos de plástico y hierro, somos hijas de la madre tierra y de los cuatro colores del sagrado maíz”

Entrevista con Rosalina Tuyuc, activista y defensora de Derechos Humanos.

La pregunta de Zavalita, el famoso personaje de Vargas Llosa, también nos resuena: ¿Cuándo se jodió Guatemala?

– Cuando se impuso la visión individual, centralista, patriarcal, racista, urbana, ladina, criolla; con la imposición de leyes y servidumbre, trabajos forzados y despojos de tierras comunales de los pueblos indígenas.

En 200 años de vida formalmente independiente, ¿cuáles son los momentos críticos que han marcado el rumbo del país?

– Mi opinión al respecto es que han sido los 36 años de guerra, dando como efecto negativo el genocidio, que afectó en lo material, psicosocial, económica, física y culturalmente a familias, pueblos indígenas y campesinas. También, los golpes militares, o de gobierno civil, así como la corrupción, la impunidad, el enriquecimiento ilícito de los recursos del Estado y los golpes técnicos. Esto, amarrado a intereses políticos que se han dado en los tribunales de justicia, el Legislativo. También están los momentos electorales, cuando se manipulan elecciones, compran de votos y se dan fraudes electorales.

¿Qué lecciones deberíamos de extraer como sociedad de esos momentos críticos?

– No debemos olvidar el pasado de la guerra; tener memoria histórica y que no se repitan más otros holocaustos y genocidios. Es necesaria y urgente la aplicación de justicia por los excesos de violaciones a los derechos humanos que el Estado cometió a través del Ejército y otras fuerzas paramilitares y de quienes financiaron la guerra. Como víctimas y sobrevivientes del mismo, no olvidamos. Seguimos buscando verdad, justicia y reparación digna y justa.

También es necesaria la auditoría social; el no permitir que se pisoteen nuestros derechos; estar vigilantes en el cumplimiento de las leyes, los tratados y convenios internacionales en la actual coyuntura. Los pueblos indígenas estamos planteando e invitando a la posibilidad de completar la frágil, débil y agonizante democracia a través de las propuestas de construir el Estado plurinacional, así como una Guatemala multicolor, respetuosos de lo que somos y herederos de una de las grandes civilizaciones que el mundo conoce.

La apertura democrática en 1985, los Acuerdos de Paz de 1996 y el embate al narcotráfico, la corrupción y la impunidad, entre otros, han sido oportunidades que, por lo visto, no hemos podido aprovechar. ¿Por qué hemos fallado?

– Hemos fallado porque no hay conciencia del pasado reciente y mucho menos del pasado colonial que sufrimos los pueblos indígenas. Nos cuesta tener visión de futuro, de colectividad, inclusión, practicar lo justo, lo transparente. No se experimentan, practican y valoran los conocimientos y aportes ancestrales de los pueblos indígenas maya, xinca y afrodescendientes. Se condenan nuestras prácticas ancestrales.

¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que enfrenta el país en la próxima década?

– El peligro de la confrontación social por la actitud de los partidos políticos, la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos, megaproyectos, y por actitudes de los funcionarios públicos por actos racistas y discriminatorios contra pueblos indígenas. También, la posibilidad de un debate, diálogo serio y respetuoso de las propuestas de los pueblos indígenas.

Además, el aumento del crimen organizado, el peligro de más violencias extremas. Nos enfrentamos a las actitudes inhumanas y militaristas frente al éxodo de las migraciones masivas, ahora ya en múltiples áreas fronterizas y que hoy en día se ha convertido en un crimen internacional de lesa humanidad. También nos enfrentamos ante el cambio climático, de grandes consecuencias si los seres humanos no reaccionamos y asumimos una actitud de ser protectoras y protectores, defensoras, defensores, de la madre tierra, el agua, los bosques y su biodiversidad. Si no pensamos en los cerros, los animales y en reconocer humildemente que sin su existencia sana y limpia no habrá vida natural, que nos dé garantía de vida. Como nos repiten las abuelas y abuelos: somos tierra, agua, aire fuego; no somos de plástico, hierro, y de semillas transgénicas, que somos hijas e hijos de la madre tierra y de los cuatro colores del sagrado maíz.

¿Qué fortalezas y oportunidades tiene aún Guatemala para escapar del laberinto perfecto, es decir sin salida, en que se ha convertido?

– Tenemos oportunidad de retroceder nuestra mirada y alimentar nuestros conocimientos, aprender y reconocer que venimos de una civilización maya próspera, que camina en el tiempo y el espacio. Que nuestro país tiene vida y que existen personas que inspiran libertad, energía. Que somos trabajadoras, pensantes, honestas y dinámicas, con capacidades para construir diálogos y consensos que debemos pensar en salvar la dignidad de nuestros pueblos. Desde los pueblos indígenas, especialmente las mujeres, estamos dispuestos a contribuir con nuestro grano de maíz, junto a todos los excluidos y excluidas de este país y junto a otros gobiernos que han aportado a una vida digna; como mujeres, nunca silenciar nuestra voz. Siempre estaremos presentes, así como nuestras ancestras lo demostraron en el pasado, y así estaremos siempre.