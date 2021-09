Pérez de Antón: “Guatemala ha caminado todo el tiempo sobre el fi lo de la navaja, muy cerca de convertirse en Estado fallido”

Entrevista con Francisco Pérez de Antón, escritor, catedrático, empresario y periodista.

Parafraseando a Zavalita, el Mario Vargas Llosa periodista adolescente de ‘Conversación en la Catedral’, según usted: ¿En qué momento se “jodió” Guatemala?

– Siempre pensé que la pregunta de Zavalita era más retórica que otra cosa, pues implicaría que el Perú venía de algún paraíso, lo cual no es cierto. Y Guatemala no podría decirlo tampoco. Pero si me apura, pienso que lo que más nos complicó la vida fue la explosión demográfica a partir de los años cincuenta del pasado siglo. El sistema político-económico fue incapaz de generar los bienes y servicios que el crecimiento poblacional requería. Todavía hoy, sector público y sector privado continúan a remolque de tales demandas. Por eso hay más de tres millones de guatemaltecos fuera del país.

En 200 años de vida formalmente independiente, ¿cuáles son los momentos críticos que han marcado el rumbo del país?

– Podría señalar unos cuantos, aunque no creo que eso ayude mucho a la hora de encontrar un antídoto a nuestros males. Sí puedo subrayar, en cambio, un factor de suma importancia. Y es que, en estos 200 años, Guatemala ha caminado todo el tiempo sobre el filo de la navaja, muy cerca de convertirse en Estado fallido por carecer de una base fiscal suficiente para crear un Estado eficaz, íntegro, respetado y respetable.

¿Qué lecciones deberíamos de extraer como sociedad de esos momentos críticos?

– Me parece que una sería suficiente. Y es que, si no somos capaces de crear riqueza a mayor velocidad que el crecimiento de la población, persistirá el peligro que le señalo. Obsérvese las economías de los países desarrollados. Su población ha dejado de crecer y la base impositiva o fiscal está constituida por una clase media de elevados ingresos que permite sustentar estados eficientes con niveles de corrupción, digamos, aceptables, y donde los servicios públicos son dignos, la infraestructura, magnífica, las leyes son respetadas y las instituciones de justicia y seguridad ciudadana funcionan. Todo eso cuesta dinero. El dinero sale de los impuestos. Y los impuestos solo se pueden pagar con niveles de riqueza e ingresos como los que observamos en Corea del Sur, Nueva Zelanda o países intermedios como Chile o Malasia.

La apertura democrática en 1985, los Acuerdos de Paz de 1996 y el embate a la corrupción, entre otras, han sido oportunidades que, por lo visto, no hemos podido aprovechar, ¿por qué hemos fallado?

– Los ciudadanos no hemos fallado. Han sido los poderes quienes han malogrado las esperanzas que un día depositamos en ellos. Se corrompieron, se ocultaron, se olvidaron de nosotros. No los hemos vigilado como debíamos. Y así, el poder político se ha convertido en una especie de esfinge que no escucha ni atiende. Esta es a mi juicio la clave de las protestas, los bloqueos, las manifestaciones. El ciudadano común se siente desprotegido y abandonado por unos poderes corruptos e incapaces de impartir justicia.

¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que enfrenta el país en la próxima década?

– Las ciencias sociales no se prestan bien a los pronósticos. El futuro de nuestras vidas, las amenazas, los riesgos, están influidos por el azar, el aumento del saber, los cambios tecnológicos, eventos todos ellos difíciles de predecir. ¿Quién hubiese podido prever, por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas y el cambio que ese incidente supuso en nuestras vidas, no al cabo de diez, sino en los siguientes veinte años? No se puede anticipar hoy lo que solo sabremos mañana. Lo único que puedo decir al respecto es que será difícil cambiar el futuro si gobernantes y políticos continúan haciendo las cosas del mismo modo que las hacen hoy. Algo tendrá que cambiar, pero no me atrevo a conjeturar en vano.

¿Qué fortalezas y oportunidades tiene aún Guatemala para escapar del laberinto en que se ha convertido?

– Mejor hablemos de debilidades. Ellas son las que deben importarnos. Las fortalezas y las oportunidades se darán por añadidura, como dice el Evangelio. Todos conocemos nuestras flaquezas, por supuesto: la corrupción política, el narcotráfico, la incompetencia del Gobierno en emergencias como la que vivimos, la sordera de los partidos políticos, la cooptación del Estado. Todos los diagnósticos se han hecho ya (nos pasamos la vida haciendo diagnósticos) y las respuestas han sido dadas. La pregunta, en rigor, ahora es, ¿quién será capaz de ponerle el cascabel al gato?