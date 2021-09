Maldonado Aguirre: “Tenemos una sociedad dispuesta siempre al diálogo pero muchas veces desplazada por el fanatismo, el abuso y la codicia”

Entrevista con Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República (2015-2016).





La pregunta de Zavalita, el famoso personaje de Vargas Llosa, también nos resuena: ¿Cuándo se jodió Guatemala?

Cuando personajes como Vargas Llosa deforman la historia real, verdadera y ecuánime.

En 200 años de vida formalmente independiente, ¿cuáles son los momentos críticos que han marcado el rumbo del país?

Con dos jóvenes intelectuales, los hermanos Fernández, concluimos un estudio para la Universidad del Istmo, que consistió en un resumen de los datos históricos entresacados del libro de varios tomos de Federico Hernández de León, relativos al diario vivir político de la colonia antes de la Independencia y lo sucedido unos años después. Una historia de guerras, crímenes, encarceladas, y cosas así, por la polarización liberales-conservadores. En ese ‘Libro de las efemérides’ tenemos una crónica, muy americana, de las “hazañas” del extremismo.

¿Qué lecciones deberíamos extraer como sociedad de esos momentos críticos?

Que tenemos una sociedad, la mayoría dispuesta siempre al diálogo y al entendimiento, pero muchas veces desplazada por el fanatismo, el absolutismo, el abuso y la codicia. Y no digamos que también el crimen. Eliminar al enemigo no por el debate, sino por un tiro en la espalda. El acomodo es tan perjudicial como la improvisación. Tanto daño hace el estancamiento de personas y de camarillas, que sostienen sistemas anacrónicos, ignorantes de los avances sociales y económicos y, además, tecnológicos, como, en el otro extremo, la importación de algunas novedades extrañas sin haberlas adecuado a la realidad y a la sana voluntad social.

La apertura democrática de 1985, los Acuerdos de Paz de 1996 y el embate al narcotráfico, la corrupción y la impunidad, entre otros, han sido oportunidades que, por lo visto, no hemos podido aprovechar. ¿Por qué hemos fallado?

Es compleja la pregunta y debe suponerse que el análisis debe particularizarse. La apertura democrática en 1985… No fue suficiente el ejercicio democrático para varios sectores, desde el momento en que no hubo capacidad alguna para abrir espacios no solo de diálogo, sino también de participación.

Nadie puso atención a un proyecto de acuerdo programático para, por lo menos, tres periodos continuos, que se hubieran reflejado en un crecimiento del PIB. Después de la caída de Lucas y abierta una posibilidad del acceso de los partidos políticos, me atreví a plantear una tesis de acuerdo de las tres principales corrientes políticas del momento, para garantizar tres periodos consecutivos de ejecución de un proyecto de desarrollo y modernización. A mi criterio, era un plan que merecía un justo debate, pero, por el contrario, fue atacado irreflexivamente y me gané un titular de ocho columnas: ‘AMA, teórico del continuismo’. Y lo era, pero no de personas, sino de un programa justo y necesario de desarrollo social y económico; por ejemplo: la alfabetización total del país, las carreteras de frontera a frontera, la industrialización regional”.

¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que enfrenta el país en la próxima década?

Seguir en las mismas. Carecer de suficientes ejecutores con visión política global y compartida.

¿Qué fortaleza y oportunidades tiene aún Guatemala para escapar del laberinto perfecto, es decir sin salida, en que se ha convertido?

Dejar que el mismo guatemalteco encuentre su camino. Ello requiere permitirle la libertad plena de elegirlo. Las campañas electorales degeneraron en una temporada recargada y absurda de publicidad articulada, sostenida por ‘slogans’ o lemas pintarrajeados y sin profundidad de idea y debate. Los medios de publicidad deben reconsiderar sus tarifas, porque duplicar su costo durante la campaña no es equitativo con relación a los precios de publicidad del guaro, aunque tal vez este haga menos daños que un político mafioso.