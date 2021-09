Lionel Toriello: “No podemos seguir postergando la generación y el fortalecimiento de una amplia clase media”

Entrevista con Lionel Toriello, empresario y columnista.

La pregunta de Zavalita –el famoso personaje de Vargas Llosa– también nos resuena: ¿Cuándo se jodió Guatemala?



– La verdad es que siempre hemos estado “jodidos”, pero eso no ha sido solo en Guatemala o en el Perú de Vargas Llosa. El disfrute de civilización, de paz y prosperidad ‘para la mayoría’, es un fenómeno realmente muy reciente –un par de siglos y pico, cuando mucho– que hasta la fecha solo pocas sociedades han alcanzado. El problema es que ‘nosotros hemos avanzado muy despacio en esa dirección’, mientras nuestra población y sus demandas han crecido exponencialmente. Hay que señalar, además, que los pueblos mesoamericanos de hoy tuvieron un “parto” particularmente difícil, resultado del violento choque entre dos culturas radicalmente diferentes; y que su producto inicial, quizás inevitablemente, ha sido una sociedad dramáticamente desigual, con toda la cauda de sufrimiento, de injusticias y de riesgos, que ello implica. Por eso no debemos demorar más en la adopción de las fórmulas económicas y políticas que han probado ser el camino más efectivo hacia una vida social más tolerable.

En 200 años de vida formalmente independiente, ¿cuáles son los momentos críticos que han marcado el rumbo del país?



– Creo que son tres las coyunturas históricas cruciales en las que desperdiciamos las oportunidades del momento, retrasando nuestro camino hacia una estable prosperidad mayoritaria: (I) el inicio de nuestra vida “independiente”; (II) la reforma “liberal”; y (III) el periodo iniciado con la Revolución de 1944. En el primer momento, permitimos que una mentalidad ultraconservadora, en su afán de preservar las injustas y atrasadas fórmulas semifeudales que heredamos de la Colonia, condujera a la guerra civil que destruyó a nuestra nación original, Centroamérica; como resultado de eso, nos empequeñecimos mental, territorial y económicamente, sin avanzar mayor cosa en lo social. En el segundo momento, desaprovechamos que “la tierra sin dueño” era todavía abundante en relación a la población y en vez de crear una sociedad de muchos pequeños propietarios, mediante un corrupto reparto del territorio “baldío”, adoptamos el injusto y por ello políticamente inestable, “capitalismo de plantación”; uno en el que una pequeña elite vive cada vez mejor y la mayoría “sigue jodida”. Además, en el proceso adoptamos un falso lenguaje liberal, que en realidad es ‘conservadurismo disfrazado’; lo cual confunde hoy el debate público. Y en el último, la Revolución del 44 empezó a adoptar fórmulas agrarias marxistas que no solo han resultado fracasadas en todo el mundo, sino que generaron aquí una reacción virulenta. Como resultado, quedamos enfrascados en un “pleito a muerte” entre neomarxistas y ultraconservadores, que a pesar de la “firma de la paz” y de que ‘ese pleito es ampliamente rechazado’, nos mantiene en un ‘impasse’ histórico; uno en el que la mayoría sigue atrapada entre el subyacente fuego cruzado de dos minorías radicales.

¿Qué lecciones deberíamos de extraer como sociedad de esos momentos críticos?



– Que no podemos seguir postergando, como lo hicimos en los tres momentos críticos ya señalados, ‘la generación y el fortalecimiento de una amplia clase media’. Esa ha sido la plataforma de despegue de todas las sociedades exitosas del planeta. Los neomarxistas plantean fórmulas históricamente fracasadas, sin futuro, que inexorablemente conducen al despotismo, como lo evidencian en estos momentos Cuba, Nicaragua y Venezuela; pero nuestro conservadurismo ‘de facto’ tampoco es socialmente satisfactorio y conduce a una inevitable inestabilidad política que paradójicamente, hace atractivo al neomarxismo para amplios sectores de la población. Tenemos que romper ese ‘impasse’ entre ‘los que no quieren que las cosas cambien y los que insisten en un forzado y paralizante sistema de reparto de lo ajeno’. El meollo del asunto, a mi juicio, es que no tenemos tiempo para esperar que la clase media se forje mediante el lento “derrame” de prosperidad, como quieren los conservadores; sino mediante difíciles “medidas quirúrgicas” como las que en el siglo XIX ensayaron naciones tan disímiles como Japón, Alemania y EE. UU. O más recientemente, las de los “tigres” del Pacífico asiático. Y siendo que lograr tal cosa aquí por la vía del reparto agrario sería (i) aritméticamente imposible; (ii) técnicamente regresivo; y (iii) políticamente inviable, hay que recurrir a lo que yo llamo “la dotación patrimonial ciudadana”, una que tendría en Guatemala un carácter ‘fundacional’. Un ejemplo de esta medida sería que la privatización de Guatel (y de la empresa eléctrica y la de la carretera de Palín-Escuintla, etcétera) se hubiese hecho distribuyendo el 49 por ciento de las acciones a todos los ciudadanos y solo colocando el otro 51 por ciento en los mercados de capital. Habría que hacer así, de ahora en adelante, con cualquier enajenación de activos de la República, para no beneficiar solo a los extranjeros y a los miembros “del club”.

La apertura democrática en 1985, los Acuerdos de Paz de 1996 y el embate al narcotráfico, la corrupción y la impunidad, entre otras, han sido oportunidades que, por lo visto, no hemos podido aprovechar, ¿por qué hemos fallado?



– Fallamos porque la “entente” del 85, entre la elite económica, los guerrilleros y los militares, privilegió la estabilidad sobre el auténtico juego democrático y resultó en un sistema en el que el poder “se compra”, mediante mecanismos que amordazan el auténtico debate político y reducen el proceso eleccionario a un vulgar mercadeo de opciones inocuas, con candidatos “mudos”. Uno en el que el electorado tiene que “adivinar” qué representa cada opción, que pretendiendo ser “de todo, para todos”, solo vagamente se presenta como “de derecha” o “de izquierda”. Un sistema en el que los que “compran ficha”, en realidad le roban el derecho de elegir ‘entre opciones reales’, a los electores, en esta democracia “de fachada”. A ese juego entraron no solo los empresarios tradicionales que crearon el sistema y cuyo poder real se ha visto crecientemente erosionado, sino las mafias que esquilman al erario nacional, y más recientemente, el narcotráfico. Ese proceso se volvió un fin en sí mismo, uno que solo produce cínicas “garrapatas del poder”, sin verdadera tracción pública, sin legitimidad. Son “políticos” que no tienen agenda política, más allá de enriquecerse lo más pronto posible a costa del erario nacional; y de mantener este sistema tramposo que se protege a sí mismo “como gato panza arriba”. Lo peor es que estos cuestionables actores sociales tienen prácticamente secuestrado al sistema y como no les conviene hacerlo, ‘no lo reformarán por las buenas’. Mientras tanto, el ‘impasse’ sigue, el sistema no evoluciona y los problemas sociales se acumulan…

¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que enfrenta el país en la próxima década?



– El principal peligro es que la renuencia de los actuales usufructuarios del poder a respetar los equilibrios republicanos, a “limpiar” la “cosa pública” y a democratizar realmente el sistema, conduzca a una frustración tal que se den rupturas violentas del entramado institucional. El cansancio con el desempleo, la corrupción, la falta de oportunidades, la abominable falta de compensadores sociales y ahora, el cierre progresivo de “la válvula de escape” que representaba la migración, no tarda en pasarnos la factura. Mucha gente sufre, tiene hambre, está enferma, no ve salida… Y esas rupturas pueden venir tanto de la derecha como de la izquierda y significarían un grave retroceso y más sufrimiento para las mayorías. Es lo que hay detrás de lo que vemos en Colombia, por ejemplo; el régimen quizá no lo ve, pero está “jugando con fuego”…

¿Qué fortalezas y oportunidades tiene aún Guatemala para escapar del laberinto perfecto, es decir, sin salida, en que se ha convertido?.

– Veo tres: (I) La principal es nuestra posición geográfica, que nos hace crecientemente relevantes para la comunidad internacional. En lo negativo, se ha gestado en el Norte el imperativo político de atenuar la descontrolada emigración que hoy generamos. Y en lo positivo, el potencial de convertirnos en un centro logístico internacional, un puente entre el Atlántico y el Pacífico, sigue allí, desde que Simón Bolívar lo profetizó en su Carta de Jamaica de 1815. Estamos destinados a ser, si logramos crear infraestructuras lógicas, un emporio comercial de talla mundial, un foco de prosperidad. Por lo cual, ‘tenemos que sacudirnos a los alacranes’, que no es fácil; pero todo eso conducirá a un creciente apoyo hacia los grupos que aquí adentro promuevan la evolución hacia sistemas más compatibles con el Occidente desarrollado. Y digo eso, consciente de y a pesar de la crisis que ese mismo Occidente vive en este momento. (II) La tecnología de las telecomunicaciones hace cada vez más difícil para los gobernantes despóticos, acallar la opinión pública y consiguientemente, inhibir el desarrollo de ‘una voluntad colectiva de cambio’. El cambio viene, ‘por las buenas o por las malas’; la rueda de la Historia no se detiene e inexorablemente atropellará a quienes pretendan ignorarla. Y (III) ya se ha venido creando una masa crítica de ciudadanos conscientes, desde 2015, que aunque aún no se manifiesta plenamente, ya está harta del desastre nacional que presenciamos. Y también intuye que ‘si tomamos en nuestras manos las riendas de nuestro propio destino’, no tenemos porqué seguir siendo un país gobernado por mafiosos y ladrones, sin satisfactores sociales para la mayoría, sin futuro y sin esperanza.