Gert Rosenthal: “Uno tiene la sensación de que si no cambiamos el rumbo, esto va a explotar de alguna manera en violencia”

Entrevista con Gert Rosenthal, exministro de Relaciones Exteriores y representante permanente de Guatemala ante la ONU.

La pregunta de Zavalita –el famoso personaje de Vargas Llosa– también nos resuena: ¿Cuándo se jodió Guatemala?

– Estoy tentado de contestarle que desde la llegada de Pedro de Alvarado. Muchos de los obstáculos que condicionan nuestro crecimiento y bienestar provienen de los rasgos estructurales, sociales y culturales que emanan de la Conquista; fenómeno bien estudiado por múltiples académicos guatemaltecos y extranjeros. Algunos suelen darle un sesgo de conspiración a la dialéctica entre los estratos dominantes y los demás – sobre todo los pueblos ancestrales –, pero es innegable que un legado de los conquistadores es la extrema desigualdad en la distribución del ingreso y de los activos (sobre todo la tierra) en nuestro país. Ahora bien, pensando en la evolución de Guatemala desde 1986, con el restablecimiento de gobiernos civiles, democráticamente electos (y uso la palabra, “democráticamente”, entre comillas), hemos vivido altibajos en la evolución del país, acaso a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, pero con un serio deterioro a partir de 2015, con la creciente infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado, el deterioro en la gestión gubernativa, el surgimiento del llamado “pacto de corruptos” (buena parte de la clase política del país) así como la devaluación de nuestras instituciones democráticas. Si se suman los rasgos estructurales de antaño a las nuevas tendencias de la gestión pública (con el aval o complacencia de parte de la actividad privada organizada), Zavalita podría afirmar que estamos doblemente jodidos.

En 200 años de vida formalmente independiente, ¿cuáles son los momentos críticos que han marcado el rumbo del país?

– Yo no soy historiador, de manera que hay muchas personas más calificadas que yo para darle respuesta. Pero al menos durante mi vida, no cabe duda que la revolución de 1944 fue un momento parteaguas, con un enorme potencial que no se aprovechó. Luego, el conflicto armado que nació en parte por subordinar al país a una lucha ideológica un poco alejada de nuestros propios intereses. La extrema polarización, cuya caricatura se refleja entre “comunistas” y “anticomunistas”, ha dejado profundas huellas adversas en nuestra sociedad, que atentan contra una visión compartida de nación. El tercer momento fue la ya mencionada firma de los Acuerdos de Paz, criticada por algunos pero sin duda un esfuerzo importante por superar nuestras diferencias como sociedad y buscar un camino más consensual para ofrecerle a toda nuestra población una vida digna. Por último, pienso que estamos viviendo un cuarto momento en la actualidad, con el serio deterioro en nuestro sistema de gobernabilidad. Como bien lo dijo Richard Aitkenhead en una columna reciente, “esta no es una crisis coyuntural, es el cántaro a punto de romperse”.

¿Qué lecciones deberíamos de extraer como sociedad de esos momentos críticos?

– El imperativo del cambio constructivo. El imperativo de superar la polarización y pensar un poco más en los intereses comunes y compartidos. El imperativo de gobiernos transparentes y con un servicio civil capaz. El imperativo de buscar un acomodo entre Estado y mercado. Y, sobre todo, uno tiene la sensación de que si no cambiamos el rumbo, esto va a explotar de alguna manera en violencia, en un país harto de violencia después de un conflicto armado de décadas.

La apertura democrática en 1985, los Acuerdos de Paz de 1996 y el embate al narcotráfico, la corrupción y la impunidad, entre otras, han sido oportunidades que, por lo visto, no hemos podido aprovechar, ¿por qué hemos fallado?

– Precisamente por la ineptitud no solo de nuestros gobiernos, sino también de nuestras élites económicas.

¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que enfrenta el país en la próxima década?

– Mire, yo vengo de una generación de profesionales reformistas, que buscan un cambio pacífico, democrático y participativo. Llevamos décadas vaticinando que esta olla de presión va a estallar un buen día, pero la combinación de represión y cooptación han logrado evitar que ello ocurra. Con todo, yo pienso que el principal riesgo que enfrenta el país hoy es precisamente que el rumbo que llevamos puede terminar en una explosión violenta.

¿Qué fortalezas y oportunidades tiene aún Guatemala para escapar del laberinto perfecto, es decir, sin salida, en que se ha convertido?

– Ah, y eso es lo más triste. Guatemala tiene un gran potencial. No lo digo con la actitud un tanto romántica de aquellos que alaban nuestro cielo azul y los coloridos paisajes naturales y humanos. Nuestra ubicación geográfica, el tesón y laboriosidad de nuestra población, nuestros recursos naturales, todos contienen un potencial capaz de proveer a toda nuestra población no solo bienestar material, sino seguridad, satisfacciones sociales de distinto orden y compatibles con una sociedad con el profundo legado cultural que ofrece Guatemala.