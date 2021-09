Fuentes Knight: “Las mayorías y no las minorías deben mandar en una democracia”

Entrevista con Juan Alberto Fuentes Knight, economista y expresidente de Oxfam International.

La pregunta de Zavalita -el famoso personaje de Vargas Llosa- también nos resuena: ¿Cuándo se jodió Guatemala?

Guatemala ha tenido momentos buenos y malos. Está en un momento malo que es parte de un deterioro gradual, resultado de no establecer un régimen político que realmente sea democrático, sin grupos minoritarios con la capacidad de ir en contra de los intereses de la mayoría, de vetarlos. Esto se reflejó, por ejemplo, en la constitución elegida por una Asamblea Constituyente todavía restringida, que no incluía a partidos o movimientos de izquierda o con amplia representación de los pueblos indígenas.En su momento fue un avance pero muy incompleto. Luego las reformas de 1993, impulsadas principalmente por intereses económicos, tuvieron como grandes errores la nueva forma de nombrar comisiones de postulación para elegir diversas autoridades, principalmente judiciales. Este proceso se pervirtió hasta desembocar en la crisis actual del sistema judicial. Estas reformas también incluyeron la prohibición de que el Banco de Guatemala no le pudiera dar crédito al gobierno, algo que en la mayor parte de países está regulado pero no prohibido. Aquí condujo a que el gobierno tenga que acudir a los bancos para obtener crédito interno: desde entonces los bancos están más interesados en comprar bonos del gobierno quedarle crédito a pequeños y medianos empresarios. Creo que esos dos casos, de las comisiones de postulación y de la prohibición de que el Banco de Guatemala le proporcione crédito al gobierno, ilustran lo que fueron decisiones de minorías, impuestas sin mayor explicación, con un proceso de consulta excluyente. Eso no se vale.

En 200 años de vida formalmente independiente, ¿cuáles son los momentos críticos que han marcado el rumbo del país?

Creo que los momentos críticos son aquellos en que había posibilidades de fortalecer la democracia y no logramos hacerlo. Había espacios de democracia en el gobierno liberal de Mariano Galvez, restringidos, pero la extrema confrontación con la oposición política conservadora y con la Iglesia culminó con un levantamiento armado bajo el liderazgo de Rafael Carrera que terminó con la posibilidad de que se ampliaran. Carrera fue apoyado por indígenas movilizados por falsas noticias difundidas por la Iglesia acerca de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir el cólera, y debido a la amenaza de privatización de sus tierras comunales. Los conservadores, la Iglesia y Carrera le vetaron a Guatemala la posibilidad de transitar por la vía del liberalismo hacia la democracia, como Costa Rica, y quedamos atrapados en una trayectoria autoritaria, primero conservadora y luego liberal.

Casi un siglo después, durante la década de 1920, hubo fuertes grados de confrontación en lo que fue una primera primavera democrática, relativamente desconocida, pero de gran efervecencia social y política. Hubo un auge de organizaciones sindicales y políticas, y en 1925 estalló la primera huelga de mujeres que trabajaban en un beneficio de café, pero este proceso fue interrumpido por la Gran Depresión mundial, y Ubico y sus cómplices lo vetaron a partir de 1930. En alianza con poderosos cafetaleros enfrentó la crisis con una política económica recesiva y con el cierre de los espacios democráticos.

La confrontación también caracterizó la primavera democrática de 1944-54, interrumpida por un golpe de Estado apoyado por una recalcitrante oposición anticomunista asistida por la intervención del gobierno de Estados Unidos. Así pusieron en evidencia su poder de veto.

El gobierno de Julio César Méndez Montenegro estuvo sujeto al veto del Ejército cuando ganó de manera inesperada las elecciones de 1966. La apertura democrática iniciada 20 años más tarde también fue condicionada. Varios intentos de golpe militar en contra del gobierno de Vinicio Cerezo pusieron en evidencia la intención de ejercer un veto por parte del ejército.

Simultáneamente una ideología neoliberal de fobia del Estado, favorecido por grandes intereses empresariales y sus aliados intelectuales, se combinó con un fuerte rechazo popular al Estado despótico de la dictadura militar, y generó una amplia desconfianza en torno al futuro papel que debía desempeñar el Estado. Esta fobia se reflejó en una Constitución que encadenó al Estado. Impidió que el poder ejecutivo y judicial pudiera ajustarse gradualmente para atender a las mayorías y reflejar la diversidad de Guatemala. Condicionó a la democracia. Significó que, con breves interrupciones, ambos poderes estuvieron sujetos al poder de veto de élites empresariales, y ambos comenzaron a ser corroídos por intereses involucrados en negocios ilícitos y en corrupción. La debilidad de estos poderes, unido a un Congreso atrapado por una proliferación de partidos dominados por caciques locales o por roscas temerosas de la democracia interna, también abrió espacios para que grupos ilícitos -en alianza con miembros de la élite política y empresarial- crecieran y cooptaran al Estado.

¿Qué lecciones deberíamos de extraer como sociedad de esos momentos críticos?

A pesar de la importancia de largas dictaduras en nuestra historia, en distintos momentos se han abierto espacios democráticos, pero con actores con poder de veto que han condicionado, debilitado y hasta terminado con la democracia. La lección más importante es que hay que luchar a brazo partido por un régimen democrático que no permita que actores con poder de veto lo dominen. Las mayorías y no las minorías deben mandar en una democracia. La democracia debe estar sujeta a cumplir con el estado de derecho, pero no estar sujeta al poder de minorías o de élites que se consideran superiores a los demás.

La apertura democrática en 1985, los acuerdos de paz de 1996 y el embate al narcotráfico, la corrupción y la impunidad, entre otras, han sido oportunidades que, por lo visto, no hemos podido aprovechar, ¿por qué hemos fallado?

El régimen político con que contamos no es una democracia condicionada por el Estado de derecho, como corresponde, sino condicionada por intereses particulares. Explica porqué la firma de los Acuerdos de Paz no se reflejó en su cumplimiento: había intereses de minorías que no querían que se cumplieran. En cambio, en ese momento sí fue implementada una estrategia de desarrollo neoliberal, de estabilidad macroeconómica a cualquier costo, de privatizaciones y de liberalización comercial y financiera, con un Estado en retirada. Significó abandonar a su suerte a las grandes mayorías, urbanas y rurales, indígenas y no indígenas, de hombres y mujeres. Allí fue donde fallamos. El régimen democrático estuvo dominado por intereses minoritarios, con poder de veto. En una democracia nadie debe tener poder de veto.



¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que enfrenta el país en la próxima década?

Hay muchos riesgos, desde los internacionales como el cambio climático, el contagio de mutaciones crecientes del covid o de otras epidemias, el cambio tecnológico disruptivo, y la automatización, o un mundo cada vez más conflictivo con nua nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Hay que conocer esos riesgos o amenazas, incluyendo los nacionales como la posibilidad de que aumente la pobreza, la desigualdad, la desesperanza y la fragmentación, pero lo más importante es la capacidad de reaccionar ante ellos y de organizarnos para enfrentarlos. El riesgo principal durante la próxima década es no tener la capacidad de enfrentar esos riesgos y amenazas. Los grandes riesgos futuros son que la situación en que nos encontramos ahora perdure. Los grandes riesgos y amenazas son contar con una democracia condicionada por intereses particulares, y con los tres poderes del Estado débiles y carcomidos por la corrupción, todo ello en medio de una confrontación social y política creciente, magnificada por la desigualdad.

¿Qué fortalezas y oportunidades tiene aún Guatemala para escapar del laberinto perfecto, es decir, sin salida, en que se ha convertido?.

Lo que Guatemala necesita es una democracia sin vetos y con un Estado fuerte, sujeto a rendición de cuentas y capaz de responder a las mayorías, en un contexto de diversidad étnica, cultural y lingüística. El creciente protagonismo político de los pueblos indígenas puede contribuir a ello, como deben hacerlo el conjunto de ciudadanos organizados como sociedad civil, luchando todos por una democracia sin vetos. Esa tradición de lucha es una fortaleza, como lo es también el convencimiento, creo que muy amplio, de que no debemos acudir a la violencia para imponer lo que cada grupo cree que es lo correcto. Aunque tengamos un régimen democrático débil y que no funciona bien, lo que corresponde es no desecharlo sino buscar como mejorarlo, asegurando que los intereses de la mayoría sean los que se atiendan prioritariamente, siempre dentro de un estado de derecho. Creo que mucha gente está de acuerdo con eso, lo cual constituye un buen punto de partida.