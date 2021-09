Un joven airado

La muerte es siempre inesperada, alevosa, insólita. Todos nacemos destinados a morir, pero nadie vive con la conciencia del final, sino, al contrario, todos vivimos sostenidos por la inconsciencia, porque el espíritu ve hacia adelante, hacia metas que están más allá, siempre más allá, en la ilimitada desatención que nos permite formular proyectos inextinguibles. Siempre la muerte está en Ispahán, y siempre nos sorprende en Ispahán. Quizá por eso, el fallecimiento de Mario Roberto Morales, después de una rápida enfermedad, nos deja esa sensación de lo repentino, de lo injusto, de lo inadvertido. Un asombro porque no debería estar allí, sino en su trinchera de ideas, su puesto de combate desde el que escribía beligerantes columnas, relámpagos dialécticos, sarcasmos filosos. Ahora ya no está. Ahora reposa de los trabajos y dolorosas reflexiones. Del oficio de vivir.

Mario Roberto Morales recibió la variada donación de algunos talentos que raramente se concentran en una sola persona. El primero y preponderante, una vasta inteligencia cuya lucidez y capacidad de análisis son muy difíciles de hallar. Nunca tuvo razonamientos de desarmada simpleza, sino complicados ejercicios en donde se podía ver los engranajes moverse en círculos perfectos, hasta producir una máquina de ideas siempre novedosas, siempre incitantes, siempre punzantes. Podía uno estar en completo desacuerdo, pero no dejaba de contemplar la admirable exhibición de limpieza mental que había en su discurrir. Otra característica de Mario Roberto, derivada de la primera, era un carisma poderoso: era un imán, un catalizador de las miradas y la atención ajena. De él se podía decir lo que afirmó un político italiano: “no importa donde me siente, la cabecera de la mesa es donde estoy yo”. Era el centro de la fiesta aunque no hubiera fiesta. De allí derivaba otros dones: un sentido del humor excepcional, una capacidad lingüística de improvisador que convertía la lengua en una arcilla que moldeaba a voluntad, inventor de chistes, chascarrillos y motes inolvidables. Imaginarlo sin una guitarra y canciones bien entonadas era imposible. Esto le creó una legión de admiradores, secuaces, discípulos que lo hubieran seguido a donde él quisiera. Por eso sus ideas, en las columnas de opinión, eran tan importantes. Su fascinación residía en lo radical: Morales no amaba las ideas, sino que las abrazaba con pasión; y no sentía antipatías, sino que detestaba.

Quisiera explicarme por qué la muerte de Mario Roberto Morales ha causado tanta impresión. En los años setenta del siglo XX, una generación de jóvenes, no solo en Guatemala, sintió la necesidad de cambiar la historia de su país. El punto de partida fue la constatación de vivir en un país en donde reinaba la injusticia, la desigualdad, la discriminación. Una sociedad elemental, pre-moderna, en donde, pese a los acuciosos estudios de los sociólogos y los historiadores, que lograban distinguir minúsculos adelantos y sutilezas en la estratificación de clases, la gran verdad se planteaba a la vista de cualquiera con la obviedad de lo evidente: minorías acomodadas con todos los lujos de lo contemporáneo vivían a las espaldas de millones de gente sumida en la miseria. La rebeldía de los jóvenes contra la injusticia del mundo contemporáneo se manifestó en todo el mundo y en todo el mundo fue severamente reprimida. La generación de los años setenta, en Guatemala, no fue una excepción. Cuando, después de tanto tiempo, uno contempla a esos jóvenes airados que gritaban su descontento, movidos por ideales de justicia e igualdad, ya no importan las banderas ni los partidos ni los sectarismos, ni importa en qué medida fue el compromiso. Importa, en cambio, la pasión juvenil, el desinterés idealista, la entrega espiritual. Importa que muchos pagaron con su vida, otros fueron desaparecidos, otros terminaron en el exilio. Mario Roberto Morales era uno de ellos, uno de los más conocidos, uno que hasta el último momento no renunció a denunciar esa situación. Impresiona que haya muerto porque es como si del tronco generacional se desgajara una rama poderosa, y anunciara a los otros que, a estas alturas, ya no importan las disidencias y las polémicas, sino aquello que unió a todos: el deseo de una Guatemala mejor. Con ese deseo palpitante en su corazón, murió Mario Roberto. Ya no tendremos su inteligencia desafiante, su polémica interpretación del mundo, sus acuerdos y desacuerdos. Y nos hará mucha falta, pues ingenios así no se encuentran con frecuencia. Pasarán muchos años antes de llenar ese vacío.