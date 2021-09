Glenn Cox: “El momento de la Independencia es el momento crítico para Guatemala”

Entrevista con Glen Cox, historiador y profesor de Historia y Política Internacional de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la UFM.





La pregunta de Zavalita, el famoso personaje de Vargas Llosa, también nos resuena: ¿Cuándo se jodió Guatemala?

– Yo he reflexionado mucho sobre la problemática institucional de Guatemala, y creo que es en la decisión, desde muy temprano en la historia del país, de no encontrar la institucionalidad del Estado moderno, de no saber afianzar el Estado sobre las instituciones. Si aceptamos que Guatemala es un país fundado en la tradición europea, esa tradición exige la constitución y la construcción de ciertas instituciones, y los próceres de este país no supieron identificar y construir estas instituciones, y más bien fundaron el Estado sobre instituciones anacrónicas, instituciones de la colonia, de las jerarquías sociales, de establecer autoridad a través del legalismo, instituciones como el consulado, instituciones como el mercantilismo, en las que la oportunidad comercial es una actividad reservada a ciertas élites. Yo creo que desde el zarpazo en Guatemala se creó una problemática en la imposibilidad de identificar y construir esas instituciones, y esa problemática ha sido constante, persiste hasta hoy y va a seguir siendo el principal problema. Si quiere verlo como el momento en que se jodió Guatemala, pues yo creo que reúne el criterio.

En 200 años de vida formalmente independiente, ¿cuáles son los momentos críticos que han marcado el rumbo del país?

– Insisto en que el momento de la Independencia es el momento crítico para Guatemala. No estar a la talla de lo que exige la formación de un Estado nacional moderno, ese es un momento crítico, el no saber y no reconocer el anacronismo que el liberalismo histórico de ese momento, en el principio de la República, representa.

El otro momento crítico lo es en el sentido de que Guatemala establece su independencia, pero no tiene ningún vínculo que le dé estabilidad económica. No se puede fundar una nación en la exportación de la cochinilla, por ejemplo.

Otro momento crítico es la Revolución liberal. La reforma de (Justo Rufino) Barrios se inspiró en las ideas liberales de separación de la Iglesia y el Estado, de crear una esfera secular de poder independiente; es un momento crítico, pero se ve afectado, creo que en forma negativa, por la decisión de un liberalismo legalista que elimina la propiedad comunal de la Iglesia y de las comunidades a la tenencia de la tierra en forma colectiva, que tiene sus antecedentes históricos y legales en la Colonia. La decisión de privatizar lo que había sido tierra comunal cambió radicalmente la relación, en el sentido legal, entre el hombre indígena y la tierra, y ese es el origen del conflicto de tierras en los pueblos que sigue siendo un gran problema sin solución, que radica en un modelo liberal mal aplicado en un país que no cuenta con los recursos filosóficos del liberalismo.

¿Qué lecciones deberíamos de extraer como sociedad de esos momentos críticos?

– Creo que la lección está en el famoso libro de Montesquieu ‘El espíritu de las leyes’, donde identifica algo que él llama “el espíritu que anima a los pueblos”. Él se refiere a lo que es el temple de la vida, la costumbre, las maneras de ser. Cada pueblo tiene su Constitución interna, diría Montesquieu, no son universales, no podemos importar el liberalismo de Europa y esperar que aquí se produzca el mismo resultado que produce en Europa; lo mismo podríamos decir de la democracia: Estados Unidos quiere exportar la democracia, quiere que su visión de cómo es una sociedad política prevalezca en un país como Guatemala, cuando en realidad la democracia que vamos a tener en Guatemala no va a ser la norteamericana, va a reflejarse en el espíritu que anima esa sociedad, la Constitución interna de esa sociedad; entonces, la democracia no va a producir la misma solución en Guatemala que produce en Estados Unidos.

La apertura democrática en 1985, los Acuerdos de Paz de 1996 y el embate al narcotráfico, la corrupción y la impunidad, entre otros, han sido oportunidades que, por lo visto, no hemos podido aprovechar. ¿Por qué hemos fallado?

–Esa es la pregunta más difícil de contestar. Es una pregunta que fácilmente se presta a la ideologización, de acuerdo con las con las visiones ideológicas de cada uno. Yo diría que no se aprovechan estas oportunidades. Por ejemplo: 1985 para mí es similar a 1944. Aunque la gente cree que el 44 es el producto de una revolución, yo no veo el 44 de esa manera. Yo creo que el 44 es una insurrección citadina de ciertas élites marginadas durante los tiempos de Ubico, pero es un momento de oportunidad; es un momento de buscar una nueva dirección. Se escribe una nueva Constitución; hay elecciones democráticas; hay esperanza en la figura que se selecciona en el 44, al igual que en el 85, cuando se selecciona a Vinicio Cerezo. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es en parte una extensión de lo que dije en la primera respuesta: hay en la sociedad política guatemalteca una indisposición, un resto de anticuerpos a la institucionalidad moderna. Se prefiere hacer las cosas de forma tradicional, y en lugar de instituciones tenemos personas, secretarios generales, demagogos, líderes. Este es el paternalismo clásico de la sociedad tradicional, y en la sociedad moderna son las instituciones las que van a regir, con los problemas que las instituciones tienen.

¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que enfrenta el país en la próxima década?

– El crecimiento demográfico, la imposibilidad de generar suficiente empleo, la identificación de la frontera como la solución a la problemática económica y la problemática de seguridad en el país. Es lo que yo llamo el fracaso de las élites, y eso vuelve a lo que decía de los próceres. Tenemos un país que no produce un liderazgo identificado con el éxito del país, produce un liderazgo comprometido con el éxito de su partido político y de su familia. Entonces, la idea de nación no es una idea orgánica, ni sólida; es una euforia, una ilusión. Es un masaje colectivo sin realmente salidas productivas. Las élites, que aquí son las élites económicas, no producen una economía de beneficio amplio; no producen trabajo. Producen riqueza mal distribuida, pero no producen empleos.

¿Qué fortalezas y oportunidades tiene aún Guatemala para escapar del laberinto perfecto, es decir sin salida, en que se ha convertido?

– La población es joven, su situación geográfica, el espíritu que anima a los guatemaltecos, un espíritu empresarial. Así veo las fortalezas y las oportunidades: saber aprovechar la ubicación y situación geográfica, la edad de la población, que es una población en edad de poder producir, pero el problema es que aquí el sistema no genera oportunidades. A mí siempre me ha golpeado el hecho de que en el país hay más talento que oportunidad para poner en movimiento ese talento.