Federico Bauer: “Nos urge tener un Estado de derecho integral, en el cual la ley se aplique sin distinción de raza, sexo u otras categorías sociales”

Entrevista con Federico Bauer Rodríguez, empresario y columnista.





La pregunta de Zavalita, el famoso personaje de Vargas Llosa, también nos resuena: ¿Cuándo se jodió Guatemala?

En Guatemala nunca ha habido prosperidad, así que no conocemos una jodida al estilo de los tres países que en su momento tuvieron prosperidad en Latinoamérica y ahora tienen crisis socioeconómica: Cuba, Argentina y Venezuela.

Estos países, en el pasado no lejano, tuvieron prosperidad, pero el socialismo-peronismo-populismo la destruyó.

Chile, el único país de la región que está muy cerca de ser considerado del primer mundo, está tomando una ruta irracional y pronto los veremos seguir el camino de los tres antes mencionados.

En 200 años de vida formalmente independiente, ¿cuáles son los momentos críticos que han marcado el rumbo del país?

No siendo historiador, no quiero irme a 1821 y comentar lo que vivió nuestra patria durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

Mi experiencia personal: Yo nací en 1950, y en 1951 fue electo presidente Jacobo Árbenz, al haber sido asesinado su principal adversario, Francisco Javier Arana, por los simpatizantes del primero mientras él observaba.

Árbenz fue un personaje con conflictos internos que lo volvieron manipulable por los agentes de los soviéticos. La URSS ya había iniciado la Guerra Fría con EE. UU., y Guatemala pasó a ser un peón más en esa guerra.

En 1954, Árbenz fue depuesto gracias a la injerencia de la CIA, y quien lo reemplazó, Carlos Castillo Armas, fue asesinado en 1957.

Todavía no era adolescente cuando la guerrilla terrorista, entrenada y patrocinada por el régimen de los Castro, lacayos de los soviéticos, iniciaron el conflicto armado interno.

Pocos años después supe de algunos compañeros de mi colegio jesuita que se habían unido a la guerrilla, seducidos por sus propios profesores religiosos.

Los primeros 35 años de mi vida los pasé con paranoia, al conocer tantos casos de asesinatos y secuestros por parte de la guerrilla, a personas conocidas que lo único que querían era producir.

Durante los 30 años de gobiernos militares se cometieron crímenes de lesa humanidad, pero los guerrilleros cometieron genocidio marxista-leninista-maoísta acá, en casi toda Latinoamérica, en Europa Oriental, URSS, China y otras partes del mundo.

En 1986 fue electo presidente Vinicio Cerezo, quien tuvo la oportunidad de enfilar nuestra patria por la ruta de la prosperidad. Él y quienes le siguieron no han logrado tomar decisiones económicas acertadas, ni establecer un Estado de derecho, ni reducir la corrupción, por lo que seguimos en una sociedad sin rumbo.

Álvaro Arzú tampoco cumplió las expectativas, y en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, los cuales solo permitieron que algunos criminales ocuparan puestos públicos y manipularan la justicia. Un daño colateral es la victimización de muchos terroristas, o sus familiares, con el fin de obtener ventajas económicas.

Desde el año 2020, la pandemia sacó a relucir las dos mayores debilidades de nuestra patria, después de seguridad y justicia, como son salud y educación.

La pandemia del COVID y la pandemia de la corrupción están cerca de darle el golpe de gracia a nuestro tejido social.

¿Qué lecciones deberíamos de extraer como sociedad de esos momentos críticos?

Lo primero es definirnos como una nación única, aunque multicultural y multiétnica; eso no debe definir políticas de Estado distintas para cada grupo social; urge integrar a toda la sociedad.

Nos urge tener un Estado de derecho integral, en el cual la ley se aplique sin distinción de raza, sexo u otras categorías sociales.

El Estado debe garantizar la seguridad física y jurídica como prioridad, y permitir al sector privado participar sin restricciones en los temas de salud y educación.

La infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, etc., se deben concesionar limpiamente (sin corrupción), ya que el costo de carecer de esta afecta a todo el aparato productivo.

Políticas económicas, monetarias y fiscales similares a las de los países que encabezan el ‘ranking’ de prosperidad; régimen fiscal que invite a la inversión; eliminar trabas burocráticas.

El mayor riesgo que enfrentamos es seguir haciendo lo mismo, porque el 70% más pobre tomará la ruta populista y ya conocemos los resultados. Desde hace 200 años no somos independientes por culpa de una cultura de privilegios, y mientras no la superemos no tendremos el cambio que necesitamos.

La mayor fortaleza de nuestra patria es el capital humano, pero sin capital económico le costará superar la economía de subsistencia en la que vive ese 70% de la población.

Las oportunidades se encuentran en nuestra geografía, nuestra agricultura, nuestra minería, nuestra historia milenaria, nuestros recursos naturales, nuestra industria, comercio, turismo, pero principalmente cuando nuestra gente esté educada y sana jalando todos del mismo lado hacia una prosperidad comunitaria.