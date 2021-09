De La Torre: “Tenemos un mal gobierno porque no tiene visión de largo plazo, no es honesto ni creativo”

Entrevista con Armando de la Torre, teólogo, académico, periodista y escritor.





La pregunta de Zavalita, el famoso personaje de Vargas Llosa, también nos resuena: ¿Cuándo se jodió Guatemala?

-Yo me comencé a dar cuenta de que la cosa no iba bien en Guatemala desde el tiempo de Jacobo Árbenz. Él era un buen hombre, pero se dejaba manejar por otros.

En 200 años de vida formalmente independiente, ¿cuáles son los momentos críticos que han marcado el rumbo del país?

-El primer momento crítico fue en 1823, cuando Guatemala se separó de México. Otro momento muy importante fue la revolución de 1871 de Justo Rufino Barrios. El tercero fue la caída de Manuel Estrada Cabrera en 1921; otros muy importantes fueron la caída de Jorge Ubico y la firma de los Acuerdos de Paz, que culminaron con la derrota de la guerrilla en 1996. Ahora no estamos en un momento crítico, sí difícil, porque estamos en paz, pero tenemos un mal gobierno porque no tiene visión de largo plazo, no es honesto ni creativo. Ahora estamos en el momento más crítico de todos, pero no por Guatemala, sino por la situación que viven los Estados Unidos con los demócratas en el Gobierno; eso lo hace más crítico, pero la mayoría de la gente no se da cuenta.

¿Qué lecciones deberíamos de extraer como sociedad de esos momentos críticos?

-La principal es tener mejor educación. Si la gente estuviese mejor educada sería mucho mejor, pero para eso hay que eliminar el sindicato bajo la dictadura de Joviel Acevedo. Yo soy un partidario al 100 por ciento de la educación privada; es la más libre, eficiente, productiva y más barata a largo plazo. La educación pública es un fracaso; no sirve, y de eso no tienen la culpa ni los niños ni los jóvenes, la tiene el Gobierno y los sindicatos. Quisiera mayor libertad para la educación privada. Yo suprimiría el Ministerio de Educación y el Gobierno lo usaría solo para ayudar a las zonas que no tienen dinero suficiente para tener sus propias escuelas, y en cuanto tenga dinero suficiente para sostenerse, que la privaticen.

La apertura democrática en 1985, los Acuerdos de Paz de 1996 y el embate al narcotráfico, la corrupción y la impunidad, entre otros, han sido oportunidades que, por lo visto, no hemos podido aprovechar. ¿Por qué hemos fallado?

-Algo se ha aprovechado porque Guatemala está en un interesante momento de desarrollo, donde se están creando nuevas industrias, nuevas fábricas; los guatemaltecos que se van al extranjero y mandan a su familia remesas, de las cuales la mayoría vive. Hay avances indudables que no dependen del Gobierno, sino de la gente que es libre y dispone de su propio capital. Lo que está bajo el control político es un desastre, empezando por la Corte Suprema de Justicia; la Corte de Constitucionalidad ha mejorado un poquito; entonces, la justicia en Guatemala no existe. La educación existe en la medida en que es privada. La industria y el comercio sí se desarrollan, pero es desigual porque hay protección ilegal por parte del Gobierno, hay corrupción y narcotráfico.

¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas que enfrenta el país en la próxima década?

-El narcotráfico sigue siendo uno sumamente importante; el segundo, la influencia de los Estados Unidos. Si esa consiste en lo que nos proporcionan los demócratas, estamos muy mal. Lo tercero es China. Si sigue teniendo más importancia cada vez, peor para nosotros. La China actual es un peligro mayúsculo. Tiene algunas cosas buenas porque el libre mercado se ha vuelto oficial, pero con restricciones del Partido Comunista que hacen a China muy peligroso.

¿Qué fortalezas y oportunidades tiene aún Guatemala para escapar del laberinto perfecto, es decir sin salida, en que se ha convertido?

-La mejor oportunidad que tiene Guatemala es su gente; el campesinado, que es gente buena, amante de su tierra, que ha mostrado saberla defender con las Patrullas de Autodefensa Civil, que fueron las que realmente ganaron la guerra civil. Son gente buena, aunque no muy educada, por culpa del Gobierno, pero aman a su tierra, a su familia y a Dios; eso basta. Segundo es que cada día hay más empresarios jóvenes. Eso es magnífico, y que se multipliquen; lo tercero es que llegue el capital extranjero para aportar más comercio, educación privada y el país tiene el horizonte como límite.