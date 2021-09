Adiós a un amigo

Me resulta difícil creer que mi querido Roberto Morales nos haya dejado. Hace muchos años que no hablábamos personalmente, aunque sí manteníamos contacto ocasional a través de las redes sociales. Las mutuas circunstancias vitales nos habían alejado geográficamente, aunque nunca en el aprecio ni en la amistad. Sus libros me iban llegando, un poco a cuentagotas, y siempre los leía con el mismo interés y curiosidad que me produjo su primera novela corta publicada, La Debacle, cuando Roberto andaba aún por los 22 años. Como obra primeriza, el relato puede presentar ciertas torpezas formales, pero muestra desde ya, temáticamente, una marcada preocupación, político-social, por el destino de su país, un distintivo presente tanto en su obra narrativa posterior como en su vida, como el intelectual orgánico que siempre fue.

Cuando he hablado de mi generación, me he referido particularmente al grupo de escritores que formamos durante los primeros años de la década del setenta del pasado siglo. Fue la literatura la que nos juntó, obviamente. Sin embargo, como hijos de nuestro tiempo que éramos, la política también jugó un papel preponderante en nuestras discusiones a lo largo de los años de amistad y de actividades, una aventura que culminó en un encuentro de escritores que organizamos en 1973, poco antes de que cada quien tomara su propio camino.

Unos prefirieron quedarse en el país y desarrollar su obra, bregando dentro de un medio cultural limitado y difícil; otros, optamos por la aventura del expatriamiento, doloroso pero necesario. Había que evolucionar literariamente. La vuelta al país, a finales de esa década, y la readaptación a la vida profesional resultó problemática para la mayoría, pues habíamos dejado un país en apariencia pacificado por una sangrienta represión militar, y al volver encontramos otro en plena efervescencia política.

Esta vez la salida fue más bien una escapatoria, un sálvese quien pueda, pues la violencia militar no dejaba el menor espacio para expresarse con libertad, por mínimo que este fuera. Ya he dicho que una característica de la tradición literaria chapina es el exilio. Comenzó con Rafael Landívar, obligado a escribir su obra desde Italia. Y luego, durante siglos, le sigue una lista de creadores forzados a vivir fuera y a crear su obra en tierra ajena. El regreso, empujados por la nostalgia de la tierra natal y de la familia, muchos lo pagaron con su vida.

El periplo de Roberto Morales tampoco fue un lecho de rosas. México, Costa Rica, Nicaragua. Estas experiencias lo fueron marcando a lo largo de los años. Reveses, estrecheces, decepciones, cuestionamientos. Cuando volvió a su tierra, las circunstancias eran otras y él mismo tampoco era el joven escritor que había salido al exilio tiempo atrás. Sus planteamientos teórico-políticos sobre la realidad del país habían variado sustancialmente. El entusiasmo revolucionario y el idealismo político de los primeros años, habían derivado hacia un escepticismo racional, aunque sin duda más anclado en la realidad. Con el tiempo, a través de la prensa, de la cátedra universitaria, con ayuda de la experiencia vital que había acumulado implantó una modalidad muy suya en el periodismo guatemalteco, que podría definirse como un periodismo de choque, de ideas, beligerante, un periodismo provocador, entre didáctico, académico y literario, que sobre todo no dejaba indiferente al lector en nuestro panorama cultural, tan acartonado y pusilánime.

El vacío que deja su partida lo vamos a sentir. No todos tenemos el talento de remover el panal de las avispas y salir indemnes de la aventura. El papel que su persona y su pluma desempeñaban en el ambiente social, político y cultural del país es incuestionable.