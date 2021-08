Los cayos (III)

Recuerdo con qué entusiasmo dejé que entre Fernando y Janine me colocaran el equipo de oxígeno en la espalda. Estábamos en la playa del cayo Sapodilla, alejados de los corales. Bajo mis pies, arena fina y blanca; el agua me llegaba a la cintura. No había razón para sentir miedo alguno.

Como no poseía un traje de buzo hube de ponerme la camisa más gruesa que había llevado para que no se me lastimara la espalda con el roce de los tanques de oxígeno.

Comencé a bucear en los parajes conocidos, de 15 o 20 pies de profundidad. La luz, del tono del mar. Los peces son curiosos y aunque al principio se alejan de los intrusos que sueltan burbujas haciendo ruido, poco a poco se van acercando. Mis amigos, detrás de mí con sus propios equipos.

Del lugar de los peces tan pequeños que hubiéramos podido tomar entre las manos, con formas y colores increíbles, pasamos a unas aguas donde había peces mayores, de piel menos colorida. Parecían perritos husmeando.

Entre ellos había uno largo, plateado, de mandíbula saliente y estiré la mano para tocarlo. Fernando me tomó del brazo y me hizo regresar hasta la playa con cierta rapidez. Tosiendo porque no sabía usar bien el equipo, me paré entre los corales.

Minutos más tarde Fernando salió con un pescado que había ensartado con su equipo de pesca. El bicho se debatió todavía al caer en la arena, fuera del agua y mi amigo le dijo a Janine: “Ya tenemos la cena de mañana”.

Consideré que bucear en aguas tranquilas y nada profundas era fabuloso y no he cambiado de opinión. Pero es bueno conocer la variedad de peces que pueden acercarse a una, juguetear con algunos desconocidos puede tener consecuencias no esperadas.

Al día siguiente cuando volví a ponerme el equipo, más confiada y tranquila, Janine me dijo en voz baja “Tenés que tener más cuidado, ayer querías acariciar a una barracuda”. Ese día probé el equipo de buceo, fijándome mucho en los peces, regresando a refugiarme entre los corales a cada rato.

Efectivamente, durante la cena comimos una carne de pescado deliciosa. “Las barracudas hay que comerlas hasta que han pasado un día entre el hielo” comentó Janine. Allí comenzó mi aprendizaje sobre cuándo se puede comer la carne de tiburón, la de barracuda, la de tal o tal especie.

Logré aprender a manejar el equipo de buceo y en algún momento, tal vez durante el segundo viaje al cayo, me metí en aguas profundas con la pareja, saltando desde el yate. Una experiencia que atesoro y que merece un espacio mayor a este.

En el cayo, en la única casita que había, escondida entre palmeras y arbustos, vivía Junior, un beliceño que en poco tiempo se acercó a hablar con nosotros junto al fuego encendido en la playa. Me costó comprenderlo porque hablaba inglés con acento extraño para mí, pero entendí que hablaba de las Islas Canarias.

Tenía un barquito de vela de madera que él mismo había armado, según me contó un día en que Janine y Fernando se fueron a mar abierto. Cuando regresaron les pregunté si lo que decía Junior era cierto. Y asintieron.

En aquel barquito había atravesado Junior el Atlántico, cerrándolo a piedra y lodo cuando lo alcanzó una tormenta. De Canarias llegó a Portugal y no se atrevió a penetrar en el Mediterráneo. Regresó a Belice después de aquel viaje que lo cambió totalmente.

Hablaba en voz alta y firme, viajaba a otros cayos más lejanos en su transatlántico. Me daba ternura ver aquellas velas, con ciertos remiendos, que le permitían tomar cualquier barlovento. Algunas noches se acercaba a nuestra fogata llevando peces para asar que compartía con nosotros.

Cuando llegó la hora de regresar, Fernando llamó a Junior y le entregó lo que no habíamos consumido. Junior estaba feliz con los paquetes de harina, sal y azúcar, con el bote de avena.

En viajes posteriores compré comida en Puerto Barrios, en cuenta huevos de gallina, y algunas conservas. Todas para Junior que las recibía con la alegría de un niño que ve llegar un pastel. A veces le compraba pan de coco, porque Junior, aquel sesentón que vivía feliz y solitario en un cayo no quería entrar en aguas de Guatemala.

Hasta allí habían llegado noticias de nuestro país. Malas por cierto. Junior ya no está en los cayos. Navega en las aguas profundas del cielo estrellado. Una buena elección.