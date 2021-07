Sesenta años de “Viridiana”

Los asuntos de la cultura francesa, por lo regular, han tenido gran influencia sobre la cultura española, esto ha sido así en diversos ámbitos de la cultura, desde lo político hasta lo literario; todos sabemos que hombres como Luis XIV y el emperador Bonaparte han sido capaces, cada uno en su momento, de cambiar el rumbo político de España.

Así también, en la literatura, alguien como Víctor Hugo ha dejado estelas profundas en las letras españolas, de lo cual es ejemplo el escritor y político español Benito Pérez Galdós quien, a su vez, fue influencia e inspiración para algunas de las obras del cineasta Luis Buñuel.

Puede servir de algo recordar que Pérez Galdós fue propuesto alguna vez para el Premio Nobel de Literatura, candidatura a la que se opusieron con ferocidad los sectores más conservadores y clericales de la sociedad española de entonces.

Benito Pérez Galdós fue muy recordado y celebrado el año anterior, porque se cumplieron cien años de su muerte; dentro de su muy extensa y prolífica obra existe un ciclo de novelas conocido como ciclo espiritualista, los nombres de estas novelas son Nazarín, Halma y Tristana, estas son tramas en las que los personajes son movidos por sentimientos e impulsos cristianos; los títulos primero y tercero son reconocidos también como nombres de trabajos de Buñuel, mientras la segunda de las novelas citadas es la que sirve de inspiración para el filme llamado Viridiana, que ahora cumple sesenta años.

Viridiana es una coproducción mexicana y española, Gustavo Alatriste (entonces esposo de Silvia Pinal, actriz mexicana que interpreta el papel de Viridiana) por el lado de México y Filmes 59 por el lado de España; la película recibió el máximo galardón del más prestigioso festival de cine mundial en 1961, fue premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes y, ya se sabe, Cannes es Francia, además, el festival se celebra durante este mes de julio de 2021, sesenta años después.

La película cuenta la historia de una aspirante a monja, de nombre Viridiana, una novicia que está cerca de hacer sus votos y tomar los hábitos, ella debe cumplir con la obligación moral de visitar a Don Jaime (Fernando Rey), su tío, quien se ha hecho cargo de ella, al haber pagado por sus estudios, mientras dura la visita él queda impresionado por el parecido de la joven a su difunta esposa y, en consecuencia, se siente salvajemente atraído hacia ella.

Don Jaime intenta adormecerla para luego violarla, aunque después no se atreve a consumarlo, sin embargo, insiste en retenerla, pero ella insiste en regresar al convento. Para retenerla, Don Jaime le dice que no podrá profesar de monja, porque él ya la ha poseído mientras dormía, lo que la aleja a ella por completo, esto provoca finalmente la desesperación y el suicidio de Don Jaime.

Frente a la culpa por la muerte de su tío, Viridiana renuncia a ser monja, para, en la casa que ha sido de Don Jaime, dedicarse a practicar la caridad cristiana, acogiendo vagabundos a los que da techo y comida, allí llega su primo Jorge (Francisco Rabal), el hijo de Don Jaime, quien hará que el filme se cierre con la imagen de una Viridiana con el pelo suelto e involucrada en un sugerido ménage a trois (un trio).

Más de 20 años antes de filmar la película, Buñuel ha debido salir de España a raíz de la Guerra Civil española de la segunda mitad de los treinta, Viridiana es el motivo para regresar a España del exilio, porque la película es filmada allí, por lo que su trabajo debe pasar todos los filtros de la cesura, lo que se consigue gracias a un guion brillante, rebosante de insinuaciones, sugerencias e ironía.

Luego de que Viridiana es premiada en Francia, tal como ha quedado dicho, se desata la furia del régimen fascista español contra la película y, cómo no, contra Buñuel, quien ha tenido años suficientes, después de todo, para velar y afilar sus armas en el exilio mexicano y conseguir burlarse de ellos bajo sus propias narices.

El fascismo solo atina a decir, como respuesta, algo que no convence a nadie, quizá ni siquiera a ellos mismos, al decir: “eso no es España”.

Dominar un país, dar un golpe de Estado, ganar una guerra, venderle el alma al diablo para mantenerse en el poder no es suficiente, en la medida en que no logra lo más deseado: borrar al oponente; Viridiana, en todo caso, es muestra de ello; la fuerza y la violencia logran algunas cosas, quién se atrevería a negarlo, pero no logran todo.

Después de ver las imágenes de Viridiana, después de contemplar la puesta en escena de un guion como ese, después de apreciar el conjunto de la obra con su trabajo de luz y sombra, con la mezcla de timidez y atrevimiento y, sobre todo, con la relación de lucha de fuerzas entre la brutalidad masculina y la sutileza femenina (o tal vez convenga más decir a secas: entre la brutalidad y la sutileza); luego de admirar cómo todo eso ha sido suturado en el celuloide por

Buñuel, uno no puede menos que decir: si algo logró el fascismo fue convertir a sus enemigos en más listos.

…Y quizá, no solo en más listos, sino incluso, también en más célebres, porque es muy probable que cuando algún tiempo haya pasado y cuando ya no quede vivo ninguno de nosotros, Franco será recordado, pero no por haber sido militar ni golpista ni fascista, sino por haber ejecutado, de forma sumaria, a alguien como Federico García Lorca, por ejemplo.