La Luna es de los poetas Y los extraterrestres lo saben

Hará algunas décadas, en una reunión literaria, Luis Alfredo Arango leyó una serie de poemas maravillosos sobre la Luna, y me sobresalté porque en ese tiempo andaba enredada en escribir sobre mi pasión por la Luna y me dije, “después de lo que he escuchado de Luis Alfredo, mis poemas son una babucha.”

Hubo de pasar mucho tiempo para que me atreviera a publicar algo sobre el satélite que nos ronda, pero finalmente lo hice y creo que no me fue tan mal. No recibí tomatazos cuando leí los poemas en público.

Desde niña he tenido un placer especial en pasar tiempo viendo el cielo, y uno de los grandes sucesos en mi vida fue el viaje a la Luna que realizaron los estadounidenses en julio de 1969. La nave Apolo alunizó mientras a 600 millones de personas en la Tierra se nos caía la baba.

En algún momento conté cómo durante años guardé una portada de la revista Life con una espléndida foto de la Luna sobre mi mesa de noche —un cofre de Nahualá— y no fue sino hasta tiempo más tarde que la revista fue puesta con todo cuidado dentro del cofre.

Ya sé que la llegada a la Luna de Neil Armstrong y sus compañeros fue una hazaña que comenzó cuando a los gringos les dio el shucaque porque Yuri Gagarin fue el primer humano que le dio vuelta a la Tierra.

En abril de 2021 se cumplirán 60 años de ese viaje extraordinario, cuando supimos que la Tierra es azul y el espacio, de un negro profundo. Un francés lo cantó: “Gagarine dit pas ça, il dit que la Terre est bleue…”.

Pero ahora no estoy para canciones, porque desde hace algunos años a los gringos y a todos los que se desorbitan imaginando cómo hacer dinero no se les ha ocurrido nada mejor que pensar en cómo sacar agua de la Luna, cómo ir a montar el primer condominio sobre terreno lunar. Es decir arruinar para siempre a la Luna, que no les ha hecho nada malo, excepto estar ahí para ayudarlos a cantinear cuando eso fue necesario.

Aparentemente, hay extraterrestres y sin duda, les han caído muy mal esos proyectos para, no solo terminar con la vida en la Tierra sino para extender los tentáculos letales de los humanos en otras partes del universo.

De lo contrario ¿cómo nos explicamos el reciente aparecimiento de tres monolitos en tres diferentes lugares del planeta?

Algunos de ustedes habrán visto la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrik. Una cinta que se inicia cuando un equipo de astronautas trata de seguir las señales de radio de un extraño monolito hallado en la Luna.

La cinta fue estrenada en 1968 y causó impresión entre los cineastas, e incluso entre los investigadores, por su realismo científico.

En 1991, la cinta 2001… fue considerada “cultural, histórica y estéticamente significativa” por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry del mismo país.

Ahora no es una cuestión cinematográfica. Tres monolitos similares al que llamó la atención poderosamente en la película citada han aparecido en diversas partes de la Tierra.

El primer monolito fue hallado en el desierto de Utah el 18 de noviembre y desapareció, tan misteriosamente como apareció, el 29 de noviembre.

El segundo monolito apareció en Rumania el 26 de noviembre y desapareció el 1 de diciembre. Ambos medían 3 o 4 metros de altura, tenían una forma triangular y eran de algún metal desconocido.

Un tercer monolito de metal se halla este viernes en la cima de la montaña Pine, en la localidad de Atascadero, California. Como sus predecesores es una columna plateada, de tres metros de alto, soldado con remaches que fijan los paneles laterales.

Que se sepa, jamás había sucedido cosa semejante en nuestro planeta. Y estas extrañas apariciones suceden justo después de que Pekín ha encendido con éxito su reactor de fusión nuclear “sol artificial” como informó el viernes el China’s People’s Daily. Está diseñado, dicen, para ser una fuente de energía limpia, similar al Sol real, pero 10 veces más caliente que el Sol.

Energías limpias dicen y recuerdo a Chernóbil.

No me extrañaría que los monolitos fuesen los primeros avisos de los extraterrestres para que nos dejáramos de jugar con los cuerpos celestes que tenemos a nuestro alcance.

Déjennos la Luna a los poetas. Durante miles de años le hemos cantado, la hemos vivido con todo amor y admiración y jamás había aparecido un monolito en parte alguna.