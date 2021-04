La criminología nos lleva… desde lo más simple a lo más complejo

La criminología ha evolucionado en la historia y ha logrado convertirse en una disciplina como tal. Se ha desarrollado con múltiples recursos y disciplinas varias, hasta convertirse en una integración de diversas teorías que con la ayuda de análisis aportan a un estudio del comportamiento de una persona en un hecho criminal.

José Andrés Reyes Valenzuela, Decano de la Facultad de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas de la Universidad Da Vinci de Guatemala, comparte que la criminología es una ciencia causal explicativa que responde a tres breves proposiciones siendo estas las siguientes: 1. ¿Por qué delinque el hombre? 2. ¿Qué hacer para que no delinca? Y 3. ¿Qué hacer con el que ya delinquió?, y dichas interrogantes tratan de responderse con aplicación en todo lo concerniente a la prevención o control social de la delincuencia y el delito; aplica también los métodos de las ciencias para el descubrimiento, investigación e interpretación de los factores externos e internos que generan delito, o dicho de mejor manera, de la conducta desviada, y propone métodos de readaptación social.

La criminología tiene como objeto el estudio de las conductas desviadas o antisociales del delincuente, por lo que el estudio criminológico tiene como objeto demostrar al órgano administrador de justicia que lo solicita, al experto en materia criminológica (Criminólogo), todas las circunstancias y elementos por las cuales el delincuente o criminal delinque.

Reyes Valenzuela añade que el criminólogo hará una simbiosis de lo que las otras ciencias le digan y podrá responder a los cuestionamientos que su ciencia le haga, “El criminalista va a aplicar técnicas, valiéndose de otras ciencias: primero levantaría, un plano fotográfico y videos para fijar la escena y rodearla, luego examinará, el entorno de lo que hay alrededor de una escena desde los rasgos, huellas hasta lo que hay debajo de las uñas de la víctima”, manifiesta Reyes.

Con el tiempo la criminología ha estado en constante evolución desde su forma de estudiar el hecho o al personaje como en sus divisiones y alcances, y en su relación a la posición que han tenido sus distintos autores. Quienes han tenido un encuadre teórico, diversos enfoques en relación a la época en la que se han ido desenvolviendo, asimismo la definición de criminología no es la excepción, ya que con el tiempo también ha evolucionado según la época y a su vez, puede ir progresando conforme pase el tiempo y vaya evolucionando.

Cesare Lombrozo

Tuvo un papel esencial para el desarrollo de la Criminología. Sus investigaciones supusieron girar por primera vez la cabeza para estudiar la influencia de factores biológicos, sociales y psicológicos en la producción de actos delictivos, área que desde entonces ha experimentado un fuerte crecimiento y que ha permitido comprender mejor por qué una persona puede llegar a cometer actos antisociales. Sin olvidar, por supuesto, que fue el primer autor en arrojar un carácter de cientificidad a la Criminología. Gracias a sus múltiples publicaciones hace que Lombroso sea uno de los autores clásicos más relevantes de toda la literatura criminológica.

“La importancia de la criminología en el estudio de los casos de impacto”

Podemos definir a la Criminología como aquella ciencia causal explicativa que estudia la conducta desviada, las personas vinculadas a la misma y la reacción social que suscita, dicha definición elaborada por el criminólogo guatemalteco José Adolfo Reyes Calderón, nos pone sobre la mesa panorama de lo que la Criminología significa y hace.

Desde siempre la investigación del delito y el uso de la criminología en el mismo, ha suscitado cambios necesarios determinados por el nivel de desarrollo cultural que han adquirido las sociedades y la consolidación de los métodos de la investigación científica.

Además, la criminología está ligada a la historia de la humanidad, por lo que su origen, avances y perspectivas están vinculadas, dependen y reflejan el conocimiento y quehacer del hombre.

Ahora si nos hacemos el siguiente cuestionamiento: ¿qué tan importante es la criminología o el criminólogo en las investigaciones criminales o en los casos de impacto?, podríamos decir que es de suma importancia, que un solo caso podría responder las tres interrogantes que la criminología se plantea.

Sin embargo, va a depender mucho de la manera que se comprende o se aplique la criminología, y de la manera que se aplique en un caso concreto, es de suma trascendencia el conocimiento de la criminología unitaria la cual podemos definir de la siguiente manera:

Criminología Unitaria: Para esta concepción la criminología no es una mera síntesis, sino un engranaje que conforma un todo intrínsecamente relacionado por encima de cualquier dirección específica sea esta sociología, psicología, antropología, psiquiatría, jurídica, entre otros.

Como asevera Goppinger “De la misma manera que un médico no observa al enfermo solo desde puntos de vista químico, físico o social, sino con una óptica superior que es La Médica, aunque emplea los análisis de esas ciencias en el diagnóstico y en la terapia – también la criminología debe esforzarse por contemplar su objeto- ya se trate del delincuente en sus interdependencias sociales, ya sea de la totalidad del fenómeno crimen como tal, no solo desde puntos de vista sociológicos o biológicos o psicológicos o dogmáticos, etc. sino con una visión de “Criminología” superior.

Ahora concentrémonos en el criminólogo, resulta que la nena es hija de un agiotista de la localidad, entonces puede ser el móvil, se puede tratar de una venganza o puede ser sicariato, es decir, un asesinato, un crimen contratado, dejémoslo hasta ahí el criminólogo busca porqué y el criminalista busca quién.

Como conclusión podemos decir que Guatemala a la fecha está necesitada de más criminólogos y criminalistas preparados en la universidad para que puedan dar soluciones y explicaciones de los hechos delictivos cometidos diariamente en nuestro país.

El camino del éxito en el tema de la criminalidad depende de la excelencia de los profesionales que están enfrente de las instituciones tanto preventivas, represiva y de readaptación.