“Superman Legacy”: James Gunn habla del sustituto de Henry Cavill

Superman: Legacy será la película que dé el pistoletazo de salida al nuevo Universo DC que están preparando James Gunn y Peter Safran. La cinta contará con una nueva versión de Clark Kent en el cine tras el despido de Henry Cavill. Gunn, director y guionista de la cinta, ha dado novedades al respecto.

A través de sus redes sociales, el cineasta ha comentado un rumor que señalaba que se había abierto el casting para encontrar a los nuevos Superman, Lois Lane y Jimmy Olsen. Según esa fuente, la compañía busca intérpretes de cualquier etnia pero con una edad cercana a los 20 años.”Falso. No hemos comenzado el casting más allá de hacer listas, y no se limita a personas de veinte años”, asegura. A través de sus redes sociales, el cineasta ha comentado un rumor que señalaba que se había abierto el casting para encontrar a los nuevos Superman, Lois Lane y Jimmy Olsen. Según esa fuente, la compañía busca intérpretes de cualquier etnia pero con una edad cercana a los 20 años.

Un fan se dirigió a Gunn para preguntar si esto era cierto, ante lo que el creativo ha confirmado que no. “Falso. No hemos comenzado el casting más allá de hacer listas, y no se limita a personas de veinte años”, asegura. Un tuit con el que zanja el asunto y que sugiere que aún falta tiempo hasta que se conozca al nuevo rostro de Superman en la gran pantalla.

@JamesGunn true or not? https://t.co/IImEQyV0KE — That One Weird Wolf Dude (@FrankSuarez91) March 22, 2023 Este es el twitter cuyo contenido ya fue desmentido por los ejecutivos de DC.



Cuando Gunn y Safran presentaron el proyecto como parte de Dioses y Monstruos, el Capítulo 1 del DCU, explicaron que la trama se centrará en el Hombre de Acero cuando apenas está comenzando su carrera como superhéroe. No será una historia de orígenes, pero el personaje sí que será joven.

Ese fue el motivo por el que Cavill no encajaba en el perfil, ya que su Superman era un héroe ya muy asentado puesto que el actor cumplirá 40 años el próximo mes de mayo. Gunn todavía no ha desvelado exactamente qué edad tendrá Clark Kent en la cinta, aunque anunció que estaría entre los 20 y los 30.

Superman: Legacy tiene previsto estrenarse en cines el 11 de julio de 2025, por lo que aún queda margen para cerrar tanto al intérprete del Último Hijo de Krypton como a todo el resto del reparto. Por el momento, aparte de Gunn se desconoce quién formará parte del equipo de la película.

También te puede interesar: