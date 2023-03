¿Quién salvó a Baby Yoda? The Madalorian lo revela (Spoilers)

En la segunda temporada de The Mandalorian se descubrió a través de un flashback que Grogu (Baby Yoda) sobrevivió a la Orden 66 en el Templo Jedi de Coruscant. Sin embargo, poco se sabía de cómo había conseguido esconderse el pequeño de aquel genocidio de Jedi. Algo en lo que la tercera temporada de la serie prometía profundizar y que finalmente ha hecho, como se adelantaba en los avances promocionales, en el cuarto capítulo.

Mientras Din Djarin, Bo-Katan, Paz Vizsla y algunos otros soldados mandalorianos acuden al rescate del hijo de Vizsla, presa de un gran animal volador, Grogu se queda al cuidado de la Armera. Esta le lleva a la fragua en la que trabaja con el metal para fabricar las armaduras de su clan, los Hijos de la Guardia.

“Tal como moldeamos el acero mandaloriano, nos moldeamos nosotros. Todos empezamos como el mineral en bruto. Y nos fuimos refinando con pruebas y adversidades. La fragua puede revelar debilidades”, explica la Armera. Y mientras escucha el sonido de la maquinaria golpeando el béskar, Grogu se retrotrae hasta la Orden 66.

Allí, varios Jedi le protegen con sus espadas láser mientras un grupo de clones de la Legión 501 atacan el lugar. “¡Llevádselo a Kelleran!”, grita uno de sus salvadores. Así, mientras los caballeros Jedi caen poco a poco a manos de los soldados, Grogu es conducido hasta un ascensor.

Cuando la compuerta se abre, Grogu es recibido por el Maestro Kelleran Beq. “Todo va a salir bien, chaval”, le dice para tranquilizarle. Pronto son interceptados por más clones pero el Jedi logra derrotarles con grandes habilidades de batalla. Ambos suben a uno de los speeders voladores y salen del Templo.

Perseguidos por una nave que dispara sin piedad, Kelleran consigue darles esquinazo brevemente en un túnel. “Tranquilo, vamos a reunirnos con unos amigos. Pero agárrate, será un aterrizaje movido”, le indica el maestro a Grogu cuando están llegando a su destino.

Allí les espera una patrulla de soldados de la Guardia Real de Naboo, que les defienden de una nueva nave de clones. Kelleran y Grogu suben al transporte de sus aliados y, tras esquivar algunos cazas, saltan al hiperespacio juntos, librándose de la Orden 66.

Un viejo conocido

La secuencia cuenta con dos elementos clave. Por un lado está la aparición del propio Kelleran Beq. Interpretado por Ahmed Best, este maestro ya había aparecido antes en la franquicia. Pero no lo había hecho en películas o series, sino en un programa especial en formato de concurso de habilidades físicas y mentales para niños llamado Star Wars: Jedi Temple Challenge.

Best fue el presentador de aquel programa, emitido en 2020. En él dio vida a Kelleran, un maestro Jedi mentor de los jóvenes padawans que participaban en el concurso. Su presencia en The Mandalorian supone un guiño que interrelaciona los diferentes proyectos de la franquicia galáctica. Además, cabe señalar que Best ya había participado en la saga Star Wars tiempo atrás. Durante la trilogía de precuelas, fue el actor que interpretó a Jar Jar Binks.

Una misión fundamental

Por otro lado, el rescate de Grogu de la Orden 66 tiene un gran significado que aún está por esclarecer. . Y es que el pequeño es el único niño que está en la sala custodiado por varios caballeros Jedi. Esa circunstancia confirma que en realidad se trata de alguien muy especial. Su raza, la misma que la de Yoda, es muy extraña y apenas se tienen detalles sobre ellos.

Grogu es solo el tercer miembro de esta especie en aparecer en productos audiovisuales de Star Wars, por detrás de Yoda y la Maestra Yaddle. Se sabe que esta raza tiene una conexión muy fuerte con la Fuerza. Por ello mantener a salvo al pequeño se convierte en misión prioritaria para los Jedi, que dan su vida por él. Es probable que en el futuro de The Mandalorian se desvelen aún más detalles sobre él y sus antepasados. Los próximos episodios se emiten por Disney+.

